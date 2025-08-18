Rohkem infot LUCYAI

Pitch Lucy Ai hind(LUCYAI)

1 LUCYAI/USD reaalajas hind:

$0.0000769
0.00%1D
USD
Pitch Lucy Ai (LUCYAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:25:40 (UTC+8)

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000065
24 h madal
$ 0.0000779
24 h kõrge

$ 0.000065
$ 0.0000779
--
--
0.00%

0.00%

-1.03%

-1.03%

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) reaalajas hind on $ 0.0000769. Viimase 24 tunni jooksul LUCYAI kaubeldud madalaim $ 0.000065 ja kõrgeim $ 0.0000779 näitab aktiivset turu volatiivsust. LUCYAIkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on LUCYAI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -1.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) – turuteave

$ 3.77
$ 3.77$ 3.77

$ 76.90K
$ 76.90K$ 76.90K

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ZETA

Pitch Lucy Ai praegune turukapitalisatsioon on -- $ 3.77 24 tunnise kauplemismahuga. LUCYAI ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Pitch Lucy Ai tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0000496-39.21%
60 päeva$ -0.0001471-65.67%
90 päeva$ -0.0004231-84.62%
Pitch Lucy Ai Hinnamuutus täna

Täna registreeris LUCYAI muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Pitch Lucy Ai 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000496 (-39.21%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Pitch Lucy Ai 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LUCYAI $ -0.0001471 (-65.67%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Pitch Lucy Ai 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0004231 (-84.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Pitch Lucy Ai (LUCYAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Pitch Lucy Ai hinnaajaloo lehte.

Mis on Pitch Lucy Ai (LUCYAI)

Pitch Lucy AI is a gaming platform built around adversarial AI agents.

Pitch Lucy Ai on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Pitch Lucy Ai investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LUCYAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Pitch Lucy Ai kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Pitch Lucy Ai ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Pitch Lucy Ai hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pitch Lucy Ai (LUCYAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pitch Lucy Ai (LUCYAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pitch Lucy Ai nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pitch Lucy Ai hinna ennustust kohe!

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) tokenoomika

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LUCYAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Pitch Lucy Ai (LUCYAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Pitch Lucy Ai osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Pitch Lucy Ai osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LUCYAI kohalike valuutade suhtes

1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/VND
2.0236235
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/AUD
A$0.000116888
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/GBP
0.000056137
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/EUR
0.000065365
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/USD
$0.0000769
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/MYR
RM0.000323749
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/TRY
0.003136751
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/JPY
¥0.0113043
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/ARS
ARS$0.099740069
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/RUB
0.006129699
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/INR
0.006729519
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/IDR
Rp1.240322407
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/KRW
0.106804872
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/PHP
0.004348695
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/EGP
￡E.0.003711194
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/BRL
R$0.00041526
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/CAD
C$0.000106122
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/BDT
0.009338736
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/NGN
0.117944606
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/UAH
0.003169049
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/VES
Bs0.0103815
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/CLP
$0.0741316
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/PKR
Rs0.021784232
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/KZT
0.041634429
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/THB
฿0.002490791
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/TWD
NT$0.002309307
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/AED
د.إ0.000282223
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/CHF
Fr0.00006152
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/HKD
HK$0.000601358
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/AMD
֏0.029395794
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/MAD
.د.م0.000691331
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/MXN
$0.001451103
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/PLN
0.000279916
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/RON
лв0.000332208
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/SEK
kr0.000734395
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/BGN
лв0.000128423
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/HUF
Ft0.02596144
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/CZK
0.00160721
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/KWD
د.ك0.0000234545
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/ILS
0.000259153
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/NOK
kr0.000783611
1 Pitch Lucy Ai(LUCYAI)/NZD
$0.000129192

Pitch Lucy Ai ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Pitch Lucy Ai võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Pitch Lucy Ai ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pitch Lucy Ai kohta

Kui palju on Pitch Lucy Ai (LUCYAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas LUCYAI hind USD on 0.0000769 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LUCYAI/USD hind?
Praegune hind LUCYAI/USD on $ 0.0000769. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pitch Lucy Ai turukapitalisatsioon?
LUCYAI turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LUCYAI ringlev varu?
LUCYAI ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LUCYAI (ATH) hind?
LUCYAI saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade LUCYAI madalaim (ATL) hind?
LUCYAI nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on LUCYAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LUCYAI kauplemismaht on $ 3.77 USD.
Kas LUCYAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
LUCYAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LUCYAI hinna ennustust.
Pitch Lucy Ai (LUCYAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LUCYAI/USD kalkulaator

Summa

LUCYAI
LUCYAI
USD
USD

1 LUCYAI = 0.0000769 USD

Kauplemine: LUCYAI

LUCYAIUSDT
$0.0000769
$0.0000769$0.0000769
0.00%

