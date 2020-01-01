LSD (LSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LSD (LSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LSD (LSD) teave Liquidswap, the #1 AMM on Move powered by Pontem Network, dominates Aptos with the highest market share in trading volume and users. Developed by Pontem and backed by top-tier VCs including Lightspeed, Faction, and Pantera, Liquidswap leverages the unique Move language to provide best-in-class performance and speed for peer-to-peer digital asset trading. Ametlik veebisait: https://liquidswap.com Valge raamat: https://docs.liquidswap.com/protocol-overview Plokiahela Explorer: https://explorer.aptoslabs.com/account/0x53a30a6e5936c0a4c5140daed34de39d17ca7fcae08f947c02e979cef98a3719?network=mainnet Ostke LSD kohe!

LSD (LSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LSD (LSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Kõigi aegade madalaim: $ 0.06013173741443537 $ 0.06013173741443537 $ 0.06013173741443537 Praegune hind: $ 0.0708 $ 0.0708 $ 0.0708 Lisateave LSD (LSD) hinna kohta

LSD (LSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LSD (LSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LSD tokeni tokenoomikat, avastage LSD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LSD Kas olete huvitatud LSD (LSD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LSD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LSD MEXC-ist osta!

LSD (LSD) hinna ajalugu LSD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LSD hinna ajalugu kohe!

LSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LSD võiks suunduda? Meie LSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LSD tokeni hinna ennustust kohe!

