LSD logo

LSD hind(LSD)

1 LSD/USD reaalajas hind:

$0.065
$0.065
0.00%1D
USD
LSD (LSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:54:58 (UTC+8)

LSD (LSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0637
$ 0.0637
24 h madal
$ 0.0682
$ 0.0682
24 h kõrge

$ 0.0637
$ 0.0637

$ 0.0682
$ 0.0682

$ 1.387039426517203
$ 1.387039426517203

$ 0.06013173741443537
$ 0.06013173741443537

+0.15%

0.00%

-6.34%

-6.34%

LSD (LSD) reaalajas hind on $ 0.0651. Viimase 24 tunni jooksul LSD kaubeldud madalaim $ 0.0637 ja kõrgeim $ 0.0682 näitab aktiivset turu volatiivsust. LSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.387039426517203 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.06013173741443537.

Lüliajalise tootluse osas on LSD muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -6.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LSD (LSD) – turuteave

No.3912

$ 0.00
$ 0.00

$ 56.98K
$ 56.98K

$ 2.73M
$ 2.73M

0.00
0.00

42,000,000
42,000,000

APTOS

LSD praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 56.98K 24 tunnise kauplemismahuga. LSD ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 42000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

LSD (LSD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LSD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.1781-73.24%
60 päeva$ -0.2111-76.44%
90 päeva$ -0.2231-77.42%
LSD Hinnamuutus täna

Täna registreeris LSD muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LSD 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1781 (-73.24%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LSD 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LSD $ -0.2111 (-76.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LSD 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2231 (-77.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LSD (LSD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LSD hinnaajaloo lehte.

Mis on LSD (LSD)

Liquidswap, the #1 AMM on Move powered by Pontem Network, dominates Aptos with the highest market share in trading volume and users. Developed by Pontem and backed by top-tier VCs including Lightspeed, Faction, and Pantera, Liquidswap leverages the unique Move language to provide best-in-class performance and speed for peer-to-peer digital asset trading.

LSD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LSD investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LSD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LSD kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LSD ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on LSD (LSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LSD (LSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LSD hinna ennustust kohe!

LSD (LSD) tokenoomika

LSD (LSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LSD (LSD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LSD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LSD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LSD kohalike valuutade suhtes

1 LSD(LSD)/VND
1,713.1065
1 LSD(LSD)/AUD
A$0.099603
1 LSD(LSD)/GBP
0.047523
1 LSD(LSD)/EUR
0.055335
1 LSD(LSD)/USD
$0.0651
1 LSD(LSD)/MYR
RM0.274071
1 LSD(LSD)/TRY
2.655429
1 LSD(LSD)/JPY
¥9.5697
1 LSD(LSD)/ARS
ARS$84.435351
1 LSD(LSD)/RUB
5.18847
1 LSD(LSD)/INR
5.696901
1 LSD(LSD)/IDR
Rp1,049.999853
1 LSD(LSD)/KRW
90.416088
1 LSD(LSD)/PHP
3.681405
1 LSD(LSD)/EGP
￡E.3.141075
1 LSD(LSD)/BRL
R$0.35154
1 LSD(LSD)/CAD
C$0.089838
1 LSD(LSD)/BDT
7.905744
1 LSD(LSD)/NGN
99.846474
1 LSD(LSD)/UAH
2.682771
1 LSD(LSD)/VES
Bs8.7885
1 LSD(LSD)/CLP
$62.7564
1 LSD(LSD)/PKR
Rs18.441528
1 LSD(LSD)/KZT
35.245791
1 LSD(LSD)/THB
฿2.107938
1 LSD(LSD)/TWD
NT$1.954953
1 LSD(LSD)/AED
د.إ0.238917
1 LSD(LSD)/CHF
Fr0.05208
1 LSD(LSD)/HKD
HK$0.509082
1 LSD(LSD)/AMD
֏24.885126
1 LSD(LSD)/MAD
.د.م0.585249
1 LSD(LSD)/MXN
$1.219323
1 LSD(LSD)/PLN
0.236313
1 LSD(LSD)/RON
лв0.281232
1 LSD(LSD)/SEK
kr0.621054
1 LSD(LSD)/BGN
лв0.108717
1 LSD(LSD)/HUF
Ft21.97776
1 LSD(LSD)/CZK
1.361892
1 LSD(LSD)/KWD
د.ك0.0198555
1 LSD(LSD)/ILS
0.219387
1 LSD(LSD)/NOK
kr0.661416
1 LSD(LSD)/NZD
$0.109368

LSD ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LSD võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse LSD ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LSD kohta

Kui palju on LSD (LSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas LSD hind USD on 0.0651 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LSD/USD hind?
Praegune hind LSD/USD on $ 0.0651. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LSD turukapitalisatsioon?
LSD turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LSD ringlev varu?
LSD ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LSD (ATH) hind?
LSD saavutab ATH hinna summas 1.387039426517203 USD.
Mis oli kõigi aegade LSD madalaim (ATL) hind?
LSD nägi ATL hinda summas 0.06013173741443537 USD.
Milline on LSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LSD kauplemismaht on $ 56.98K USD.
Kas LSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
LSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LSD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:54:58 (UTC+8)

LSD (LSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LSD/USD kalkulaator

Summa

LSD
LSD
USD
USD

1 LSD = 0.0651 USD

Kauplemine: LSD

LSDUSDT
$0.065
$0.065
+0.15%

Liituge MEXC-ga juba täna

