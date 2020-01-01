LandRocker (LRT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LandRocker (LRT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LandRocker (LRT) teave LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials. Ametlik veebisait: https://landrocker.io/ Valge raamat: https://whitepaper.landrocker.io/ Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0xfb7f8A2C0526D01BFB00192781B7a7761841B16C Ostke LRT kohe!

LandRocker (LRT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LandRocker (LRT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 219.81K $ 219.81K $ 219.81K Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 550.00K $ 550.00K $ 550.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.010854 $ 0.010854 $ 0.010854 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 Praegune hind: $ 0.000055 $ 0.000055 $ 0.000055 Lisateave LandRocker (LRT) hinna kohta

LandRocker (LRT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LandRocker (LRT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LRT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LRT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LRT tokeni tokenoomikat, avastage LRT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LRT Kas olete huvitatud LandRocker (LRT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LRT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LRT MEXC-ist osta!

LandRocker (LRT) hinna ajalugu LRT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LRT hinna ajalugu kohe!

LRT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LRT võiks suunduda? Meie LRT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LRT tokeni hinna ennustust kohe!

