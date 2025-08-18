LandRocker (LRT) reaalajas hind on $ 0.000059. Viimase 24 tunni jooksul LRT kaubeldud madalaim $ 0.000058 ja kõrgeim $ 0.00006 näitab aktiivset turu volatiivsust. LRTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.010151517457309467 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002117160471387.
Lüliajalise tootluse osas on LRT muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +3.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LandRocker (LRT) – turuteave
LandRocker praegune turukapitalisatsioon on $ 235.79K$ 23.61K 24 tunnise kauplemismahuga. LRT ringlev varu on 4.00B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 590.00K.
LandRocker (LRT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse LandRocker tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000008
-11.95%
60 päeva
$ -0.00002
-25.32%
90 päeva
$ -0.000071
-54.62%
LandRocker Hinnamuutus täna
Täna registreeris LRT muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
LandRocker 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000008 (-11.95%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
LandRocker 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LRT $ -0.00002 (-25.32%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
LandRocker 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000071 (-54.62%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada LandRocker (LRT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials.
LandRocker hinna ennustus (USD)
Kui palju on LandRocker (LRT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LandRocker (LRT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LandRocker nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
LandRocker (LRT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LRT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
