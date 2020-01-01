BLOCKLORDS (LRDS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BLOCKLORDS (LRDS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BLOCKLORDS (LRDS) teave BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero. Ametlik veebisait: https://lordchain.blocklords.com/ Valge raamat: https://wiki.blocklords.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xd0a6053f087e87a25dc60701ba6e663b1a548e85 Ostke LRDS kohe!

BLOCKLORDS (LRDS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BLOCKLORDS (LRDS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.92M $ 5.92M $ 5.92M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 41.27M $ 41.27M $ 41.27M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.34M $ 14.34M $ 14.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.4843 $ 2.4843 $ 2.4843 Kõigi aegade madalaim: $ 0.11286134888425566 $ 0.11286134888425566 $ 0.11286134888425566 Praegune hind: $ 0.1434 $ 0.1434 $ 0.1434 Lisateave BLOCKLORDS (LRDS) hinna kohta

BLOCKLORDS (LRDS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BLOCKLORDS (LRDS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LRDS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LRDS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LRDS tokeni tokenoomikat, avastage LRDS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LRDS Kas olete huvitatud BLOCKLORDS (LRDS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LRDS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LRDS MEXC-ist osta!

BLOCKLORDS (LRDS) hinna ajalugu LRDS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LRDS hinna ajalugu kohe!

LRDS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LRDS võiks suunduda? Meie LRDS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LRDS tokeni hinna ennustust kohe!

