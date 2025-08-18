Mis on BLOCKLORDS (LRDS)

BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

BLOCKLORDS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BLOCKLORDS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida LRDS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse BLOCKLORDS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BLOCKLORDS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BLOCKLORDS hinna ennustus (USD)

Kui palju on BLOCKLORDS (LRDS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BLOCKLORDS (LRDS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BLOCKLORDS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BLOCKLORDS hinna ennustust kohe!

BLOCKLORDS (LRDS) tokenoomika

BLOCKLORDS (LRDS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LRDS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BLOCKLORDS (LRDS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BLOCKLORDS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BLOCKLORDS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LRDS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

BLOCKLORDS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BLOCKLORDS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BLOCKLORDS kohta Kui palju on BLOCKLORDS (LRDS) tänapäeval väärt? Reaalajas LRDS hind USD on 0.1398 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LRDS/USD hind? $ 0.1398 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LRDS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on BLOCKLORDS turukapitalisatsioon? LRDS turukapitalisatsioon on $ 5.77M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LRDS ringlev varu? LRDS ringlev varu on 41.27M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LRDS (ATH) hind? LRDS saavutab ATH hinna summas 2.5985185622659372 USD . Mis oli kõigi aegade LRDS madalaim (ATL) hind? LRDS nägi ATL hinda summas 0.11286134888425566 USD . Milline on LRDS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LRDS kauplemismaht on $ 200.65K USD . Kas LRDS sel aastal kõrgemale ka suundub? LRDS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LRDS hinna ennustust

BLOCKLORDS (LRDS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.