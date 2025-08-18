Rohkem infot LRDS

BLOCKLORDS (LRDS) reaalajas hinnagraafik
BLOCKLORDS (LRDS) hinna teave (USD)

BLOCKLORDS (LRDS) reaalajas hind on $ 0.1398. Viimase 24 tunni jooksul LRDS kaubeldud madalaim $ 0.1394 ja kõrgeim $ 0.144 näitab aktiivset turu volatiivsust. LRDSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.5985185622659372 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.11286134888425566.

Lüliajalise tootluse osas on LRDS muutunud +0.07% viimase tunni jooksul, -1.96% 24 tunni vältel -6.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

BLOCKLORDS (LRDS) – turuteave

No.1361

$ 5.77M
$ 5.77M$ 5.77M

$ 200.65K
$ 200.65K$ 200.65K

$ 13.98M
$ 13.98M$ 13.98M

41.27M
41.27M 41.27M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

41.26%

ETH

BLOCKLORDS praegune turukapitalisatsioon on $ 5.77M $ 200.65K 24 tunnise kauplemismahuga. LRDS ringlev varu on 41.27M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.98M.

BLOCKLORDS (LRDS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse BLOCKLORDS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.002795-1.96%
30 päeva$ -0.0001-0.08%
60 päeva$ +0.0091+6.96%
90 päeva$ -0.049-25.96%
BLOCKLORDS Hinnamuutus täna

Täna registreeris LRDS muutuse $ -0.002795 (-1.96%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

BLOCKLORDS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001 (-0.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

BLOCKLORDS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LRDS $ +0.0091 (+6.96%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

BLOCKLORDS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.049 (-25.96%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada BLOCKLORDS (LRDS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe BLOCKLORDS hinnaajaloo lehte.

Mis on BLOCKLORDS (LRDS)

BLOCKLORDS is a player-driven MMO medieval grand strategy game where your decisions and skills shape the world and narrative. Choose from several playstyles, including farming, fighting, resource management, and ruling, and forge your own destiny as your Hero.

BLOCKLORDS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie BLOCKLORDS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LRDS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse BLOCKLORDS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie BLOCKLORDS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

BLOCKLORDS hinna ennustus (USD)

Kui palju on BLOCKLORDS (LRDS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie BLOCKLORDS (LRDS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida BLOCKLORDS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake BLOCKLORDS hinna ennustust kohe!

BLOCKLORDS (LRDS) tokenoomika

BLOCKLORDS (LRDS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LRDS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

BLOCKLORDS (LRDS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas BLOCKLORDS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust BLOCKLORDS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LRDS kohalike valuutade suhtes

BLOCKLORDS ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest BLOCKLORDS võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse BLOCKLORDS ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse BLOCKLORDS kohta

Kui palju on BLOCKLORDS (LRDS) tänapäeval väärt?
Reaalajas LRDS hind USD on 0.1398 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LRDS/USD hind?
Praegune hind LRDS/USD on $ 0.1398. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on BLOCKLORDS turukapitalisatsioon?
LRDS turukapitalisatsioon on $ 5.77M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LRDS ringlev varu?
LRDS ringlev varu on 41.27M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LRDS (ATH) hind?
LRDS saavutab ATH hinna summas 2.5985185622659372 USD.
Mis oli kõigi aegade LRDS madalaim (ATL) hind?
LRDS nägi ATL hinda summas 0.11286134888425566 USD.
Milline on LRDS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LRDS kauplemismaht on $ 200.65K USD.
Kas LRDS sel aastal kõrgemale ka suundub?
LRDS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LRDS hinna ennustust.
BLOCKLORDS (LRDS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

