Loopring (LRC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Loopring (LRC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Loopring (LRC) teave Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon. Ametlik veebisait: https://loopring.org Valge raamat: https://github.com/Loopring/protocols/blob/master/packages/loopring_v3/DESIGN.md Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/HCTVFTzHL21a1dPzKxAUeWwqbE8QMUyvgChFDL4XYoi1 Ostke LRC kohe!

Loopring (LRC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Loopring (LRC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 121.14M $ 121.14M $ 121.14M Koguvaru: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B Ringlev varu: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 121.74M $ 121.74M $ 121.74M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.8371 $ 3.8371 $ 3.8371 Kõigi aegade madalaim: $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 $ 0.019860698096 Praegune hind: $ 0.08861 $ 0.08861 $ 0.08861 Lisateave Loopring (LRC) hinna kohta

Loopring (LRC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Loopring (LRC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LRC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LRC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LRC tokeni tokenoomikat, avastage LRC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LRC Kas olete huvitatud Loopring (LRC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LRC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LRC MEXC-ist osta!

Loopring (LRC) hinna ajalugu LRC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LRC hinna ajalugu kohe!

LRC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LRC võiks suunduda? Meie LRC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LRC tokeni hinna ennustust kohe!

