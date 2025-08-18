Rohkem infot LRC

Loopring logo

Loopring hind(LRC)

1 LRC/USD reaalajas hind:

-2.82%1D
USD
Loopring (LRC) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 05:04:15 (UTC+8)

Loopring (LRC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.0985
$ 0.0985$ 0.0985
24 h kõrge

-0.09%

-2.82%

+1.15%

+1.15%

Loopring (LRC) reaalajas hind on $ 0.09163. Viimase 24 tunni jooksul LRC kaubeldud madalaim $ 0.091 ja kõrgeim $ 0.0985 näitab aktiivset turu volatiivsust. LRCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.827154981643715 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.019860698096.

Lüliajalise tootluse osas on LRC muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -2.82% 24 tunni vältel +1.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Loopring (LRC) – turuteave

No.317

2017-08-01 00:00:00

ETH

Loopring praegune turukapitalisatsioon on $ 125.27M $ 1.99M 24 tunnise kauplemismahuga. LRC ringlev varu on 1.37B, mille koguvaru on 1373873397.4424574. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Loopring (LRC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Loopring tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0026589-2.82%
30 päeva$ -0.00113-1.22%
60 päeva$ +0.01354+17.33%
90 päeva$ -0.01667-15.40%
Loopring Hinnamuutus täna

Täna registreeris LRC muutuse $ -0.0026589 (-2.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Loopring 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00113 (-1.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Loopring 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LRC $ +0.01354 (+17.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Loopring 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01667 (-15.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Loopring (LRC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Loopring hinnaajaloo lehte.

Mis on Loopring (LRC)

Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

Loopring on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Loopring investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LRC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Loopring kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Loopring ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Loopring hinna ennustus (USD)

Kui palju on Loopring (LRC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Loopring (LRC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Loopring nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Loopring hinna ennustust kohe!

Loopring (LRC) tokenoomika

Loopring (LRC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LRC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Loopring (LRC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Loopring osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Loopring osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LRC kohalike valuutade suhtes

2,411.24345
A$0.1401939
0.0668899
0.0778855
$0.09163
RM0.3857623
3.7430855
¥13.46961
ARS$118.6910879
7.2974132
8.0185413
Rp1,477.9030189
127.2630744
5.1816765
￡E.4.4183986
R$0.494802
C$0.1264494
11.1275472
140.5365962
3.7760723
Bs12.37005
$88.33132
Rs25.9569464
49.6093983
฿2.9651468
NT$2.7516489
د.إ0.3362821
Fr0.073304
HK$0.7165466
֏35.0264838
.د.م0.8237537
$1.7153136
0.3326169
лв0.3958416
kr0.8732339
лв0.1530221
Ft30.9141294
1.9141507
د.ك0.02794715
0.3087931
kr0.9309608
$0.1539384

Loopring ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Loopring võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Loopring ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Loopring kohta

Kui palju on Loopring (LRC) tänapäeval väärt?
Reaalajas LRC hind USD on 0.09163 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LRC/USD hind?
Praegune hind LRC/USD on $ 0.09163. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Loopring turukapitalisatsioon?
LRC turukapitalisatsioon on $ 125.27M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LRC ringlev varu?
LRC ringlev varu on 1.37B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LRC (ATH) hind?
LRC saavutab ATH hinna summas 3.827154981643715 USD.
Mis oli kõigi aegade LRC madalaim (ATL) hind?
LRC nägi ATL hinda summas 0.019860698096 USD.
Milline on LRC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LRC kauplemismaht on $ 1.99M USD.
Kas LRC sel aastal kõrgemale ka suundub?
LRC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LRC hinna ennustust.
2025-08-18 05:04:15 (UTC+8)

Loopring (LRC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 LRC = 0.09163 USD

