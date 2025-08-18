Loopring (LRC) reaalajas hind on $ 0.09163. Viimase 24 tunni jooksul LRC kaubeldud madalaim $ 0.091 ja kõrgeim $ 0.0985 näitab aktiivset turu volatiivsust. LRCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.827154981643715 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.019860698096.
Lüliajalise tootluse osas on LRC muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, -2.82% 24 tunni vältel +1.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Loopring (LRC) – turuteave
No.317
$ 125.27M
$ 125.27M$ 125.27M
$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M
$ 125.89M
$ 125.89M$ 125.89M
1.37B
1.37B 1.37B
1,373,873,397.4424574
1,373,873,397.4424574 1,373,873,397.4424574
2017-08-01 00:00:00
$ 0.053
$ 0.053$ 0.053
ETH
Loopring praegune turukapitalisatsioon on $ 125.27M$ 1.99M 24 tunnise kauplemismahuga. LRC ringlev varu on 1.37B, mille koguvaru on 1373873397.4424574. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Loopring (LRC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Loopring tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0026589
-2.82%
30 päeva
$ -0.00113
-1.22%
60 päeva
$ +0.01354
+17.33%
90 päeva
$ -0.01667
-15.40%
Loopring Hinnamuutus täna
Täna registreeris LRC muutuse $ -0.0026589 (-2.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Loopring 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00113 (-1.22%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Loopring 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LRC $ +0.01354 (+17.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Loopring 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01667 (-15.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Loopring (LRC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.
Loopring on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Loopring investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LRC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Loopring kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Loopring ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Loopring hinna ennustus (USD)
Kui palju on Loopring (LRC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Loopring (LRC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Loopring nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Loopring (LRC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LRC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Loopring (LRC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Loopring osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Loopring osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.