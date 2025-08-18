Rohkem infot LQTY

Liquity hind(LQTY)

$0.9705
-1.68%1D
Liquity (LQTY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:35:47 (UTC+8)

Liquity (LQTY) hinna teave (USD)

$ 0.9244
$ 1.0095
$ 0.9244
$ 1.0095
$ 62.974752516289335
$ 0.4336891936927399
-1.16%

-1.68%

-6.60%

-6.60%

Liquity (LQTY) reaalajas hind on $ 0.9705. Viimase 24 tunni jooksul LQTY kaubeldud madalaim $ 0.9244 ja kõrgeim $ 1.0095 näitab aktiivset turu volatiivsust. LQTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 62.974752516289335 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.4336891936927399.

Lüliajalise tootluse osas on LQTY muutunud -1.16% viimase tunni jooksul, -1.68% 24 tunni vältel -6.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Liquity (LQTY) – turuteave

$ 92.35M
$ 844.34K
$ 97.05M
95.16M
100,000,000
100,000,000
95.15%

Liquity praegune turukapitalisatsioon on $ 92.35M $ 844.34K 24 tunnise kauplemismahuga. LQTY ringlev varu on 95.16M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 97.05M.

Liquity (LQTY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Liquity tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.016583-1.68%
30 päeva$ -0.3751-27.88%
60 päeva$ +0.0345+3.68%
90 päeva$ +0.0738+8.23%
Liquity Hinnamuutus täna

Täna registreeris LQTY muutuse $ -0.016583 (-1.68%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Liquity 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.3751 (-27.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Liquity 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LQTY $ +0.0345 (+3.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Liquity 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0738 (+8.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Liquity (LQTY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Liquity hinnaajaloo lehte.

Mis on Liquity (LQTY)

Liquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.

Liquity on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Liquity investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LQTY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Liquity kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Liquity ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Liquity hinna ennustus (USD)

Kui palju on Liquity (LQTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Liquity (LQTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Liquity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Liquity hinna ennustust kohe!

Liquity (LQTY) tokenoomika

Liquity (LQTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LQTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Liquity (LQTY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Liquity osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Liquity osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Liquity ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Liquity võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Liquity ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Liquity kohta

Kui palju on Liquity (LQTY) tänapäeval väärt?
Reaalajas LQTY hind USD on 0.9705 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LQTY/USD hind?
Praegune hind LQTY/USD on $ 0.9705. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Liquity turukapitalisatsioon?
LQTY turukapitalisatsioon on $ 92.35M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LQTY ringlev varu?
LQTY ringlev varu on 95.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LQTY (ATH) hind?
LQTY saavutab ATH hinna summas 62.974752516289335 USD.
Mis oli kõigi aegade LQTY madalaim (ATL) hind?
LQTY nägi ATL hinda summas 0.4336891936927399 USD.
Milline on LQTY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LQTY kauplemismaht on $ 844.34K USD.
Kas LQTY sel aastal kõrgemale ka suundub?
LQTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LQTY hinna ennustust.
Liquity (LQTY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

