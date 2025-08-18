Liquity (LQTY) reaalajas hind on $ 0.9705. Viimase 24 tunni jooksul LQTY kaubeldud madalaim $ 0.9244 ja kõrgeim $ 1.0095 näitab aktiivset turu volatiivsust. LQTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 62.974752516289335 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.4336891936927399.
Lüliajalise tootluse osas on LQTY muutunud -1.16% viimase tunni jooksul, -1.68% 24 tunni vältel -6.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Liquity praegune turukapitalisatsioon on $ 92.35M$ 844.34K 24 tunnise kauplemismahuga. LQTY ringlev varu on 95.16M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 97.05M.
Liquity (LQTY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Liquity tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.016583
-1.68%
30 päeva
$ -0.3751
-27.88%
60 päeva
$ +0.0345
+3.68%
90 päeva
$ +0.0738
+8.23%
Liquity Hinnamuutus täna
Täna registreeris LQTY muutuse $ -0.016583 (-1.68%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Liquity 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.3751 (-27.88%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Liquity 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LQTY $ +0.0345 (+3.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Liquity 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0738 (+8.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Liquity (LQTY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Liquity (LQTY) is a token that captures the fee revenue generated by the Liquity Protocol via staking. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%.
Liquity hinna ennustus (USD)
Kui palju on Liquity (LQTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Liquity (LQTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Liquity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Liquity (LQTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LQTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Liquity (LQTY) ostujuhend
