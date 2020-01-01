LOUD (LOUD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LOUD (LOUD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LOUD (LOUD) teave Loud is an experiment that explores perpetual incentives for social engagement. The core idea: what happens when you reward people for talking about a coin, forever? Every week, trading volume generates swap fees that get distributed to the top contributors of Loud's mindshare - creating a sustainable cycle of engagement and rewards. Ametlik veebisait: https://www.stayloud.io/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/EJZJpNa4tDZ3kYdcRZgaAtaKm3fLJ5akmyPkCaKmfWvd Ostke LOUD kohe!

LOUD (LOUD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LOUD (LOUD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 214.50K $ 214.50K $ 214.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0338 $ 0.0338 $ 0.0338 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000216940951111432 $ 0.000216940951111432 $ 0.000216940951111432 Praegune hind: $ 0.0002145 $ 0.0002145 $ 0.0002145 Lisateave LOUD (LOUD) hinna kohta

LOUD (LOUD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LOUD (LOUD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LOUD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LOUD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LOUD tokeni tokenoomikat, avastage LOUD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LOUD Kas olete huvitatud LOUD (LOUD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LOUD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LOUD MEXC-ist osta!

LOUD (LOUD) hinna ajalugu LOUD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LOUD hinna ajalugu kohe!

LOUD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LOUD võiks suunduda? Meie LOUD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LOUD tokeni hinna ennustust kohe!

