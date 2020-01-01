League of Traders (LOT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi League of Traders (LOT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

League of Traders (LOT) teave A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader! Ametlik veebisait: https://leagueoftraders.io Valge raamat: https://docs.leagueoftraders.io/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xbfe78de7d1c51e0868501d5fa3e88e674c79acdd Ostke LOT kohe!

League of Traders (LOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage League of Traders (LOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 151.94M $ 151.94M $ 151.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.64M $ 18.64M $ 18.64M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0497 $ 0.0497 $ 0.0497 Kõigi aegade madalaim: $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 $ 0.015383668681937546 Praegune hind: $ 0.01864 $ 0.01864 $ 0.01864 Lisateave League of Traders (LOT) hinna kohta

League of Traders (LOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud League of Traders (LOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LOT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LOT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LOT tokeni tokenoomikat, avastage LOT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LOT Kas olete huvitatud League of Traders (LOT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LOT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LOT MEXC-ist osta!

League of Traders (LOT) hinna ajalugu LOT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LOT hinna ajalugu kohe!

LOT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LOT võiks suunduda? Meie LOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LOT tokeni hinna ennustust kohe!

