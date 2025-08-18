Rohkem infot LOT

LOT Hinnainfo

LOT Valge raamat

LOT Ametlik veebisait

LOT Tokenoomika

LOT Hinnaprognoos

LOT Ajalugu

LOT – ostujuhend

LOT-usaldusraha valuutakonverter

LOT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

League of Traders logo

League of Traders hind(LOT)

1 LOT/USD reaalajas hind:

$0.01964
$0.01964$0.01964
-1.40%1D
USD
League of Traders (LOT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:43:57 (UTC+8)

League of Traders (LOT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01863
$ 0.01863$ 0.01863
24 h madal
$ 0.02008
$ 0.02008$ 0.02008
24 h kõrge

$ 0.01863
$ 0.01863$ 0.01863

$ 0.02008
$ 0.02008$ 0.02008

$ 0.04825600350990213
$ 0.04825600350990213$ 0.04825600350990213

$ 0.015383668681937546
$ 0.015383668681937546$ 0.015383668681937546

-1.11%

-1.40%

-4.10%

-4.10%

League of Traders (LOT) reaalajas hind on $ 0.01966. Viimase 24 tunni jooksul LOT kaubeldud madalaim $ 0.01863 ja kõrgeim $ 0.02008 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04825600350990213 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.015383668681937546.

Lüliajalise tootluse osas on LOT muutunud -1.11% viimase tunni jooksul, -1.40% 24 tunni vältel -4.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

League of Traders (LOT) – turuteave

No.1702

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

$ 58.08K
$ 58.08K$ 58.08K

$ 19.66M
$ 19.66M$ 19.66M

151.94M
151.94M 151.94M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

15.19%

BSC

League of Traders praegune turukapitalisatsioon on $ 2.99M $ 58.08K 24 tunnise kauplemismahuga. LOT ringlev varu on 151.94M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.66M.

League of Traders (LOT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse League of Traders tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002789-1.40%
30 päeva$ -0.00037-1.85%
60 päeva$ +0.01466+293.20%
90 päeva$ +0.01466+293.20%
League of Traders Hinnamuutus täna

Täna registreeris LOT muutuse $ -0.0002789 (-1.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

League of Traders 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00037 (-1.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

League of Traders 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LOT $ +0.01466 (+293.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

League of Traders 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01466 (+293.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada League of Traders (LOT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe League of Traders hinnaajaloo lehte.

Mis on League of Traders (LOT)

A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader!

League of Traders on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie League of Traders investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LOT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse League of Traders kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie League of Traders ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

League of Traders hinna ennustus (USD)

Kui palju on League of Traders (LOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie League of Traders (LOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida League of Traders nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake League of Traders hinna ennustust kohe!

League of Traders (LOT) tokenoomika

League of Traders (LOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

League of Traders (LOT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas League of Traders osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust League of Traders osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LOT kohalike valuutade suhtes

1 League of Traders(LOT)/VND
517.3529
1 League of Traders(LOT)/AUD
A$0.0298832
1 League of Traders(LOT)/GBP
0.0143518
1 League of Traders(LOT)/EUR
0.016711
1 League of Traders(LOT)/USD
$0.01966
1 League of Traders(LOT)/MYR
RM0.0827686
1 League of Traders(LOT)/TRY
0.8019314
1 League of Traders(LOT)/JPY
¥2.89002
1 League of Traders(LOT)/ARS
ARS$25.4992166
1 League of Traders(LOT)/RUB
1.5670986
1 League of Traders(LOT)/INR
1.7204466
1 League of Traders(LOT)/IDR
Rp317.0967298
1 League of Traders(LOT)/KRW
27.3053808
1 League of Traders(LOT)/PHP
1.111773
1 League of Traders(LOT)/EGP
￡E.0.9487916
1 League of Traders(LOT)/BRL
R$0.106164
1 League of Traders(LOT)/CAD
C$0.0271308
1 League of Traders(LOT)/BDT
2.3875104
1 League of Traders(LOT)/NGN
30.1533284
1 League of Traders(LOT)/UAH
0.8101886
1 League of Traders(LOT)/VES
Bs2.6541
1 League of Traders(LOT)/CLP
$18.95224
1 League of Traders(LOT)/PKR
Rs5.5692848
1 League of Traders(LOT)/KZT
10.6441206
1 League of Traders(LOT)/THB
฿0.635018
1 League of Traders(LOT)/TWD
NT$0.5903898
1 League of Traders(LOT)/AED
د.إ0.0721522
1 League of Traders(LOT)/CHF
Fr0.015728
1 League of Traders(LOT)/HKD
HK$0.1537412
1 League of Traders(LOT)/AMD
֏7.5152316
1 League of Traders(LOT)/MAD
.د.م0.1767434
1 League of Traders(LOT)/MXN
$0.3709842
1 League of Traders(LOT)/PLN
0.0715624
1 League of Traders(LOT)/RON
лв0.0849312
1 League of Traders(LOT)/SEK
kr0.187753
1 League of Traders(LOT)/BGN
лв0.0328322
1 League of Traders(LOT)/HUF
Ft6.637216
1 League of Traders(LOT)/CZK
0.410894
1 League of Traders(LOT)/KWD
د.ك0.0059963
1 League of Traders(LOT)/ILS
0.0662542
1 League of Traders(LOT)/NOK
kr0.2003354
1 League of Traders(LOT)/NZD
$0.0330288

League of Traders ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest League of Traders võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse League of Traders ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse League of Traders kohta

Kui palju on League of Traders (LOT) tänapäeval väärt?
Reaalajas LOT hind USD on 0.01966 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LOT/USD hind?
Praegune hind LOT/USD on $ 0.01966. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on League of Traders turukapitalisatsioon?
LOT turukapitalisatsioon on $ 2.99M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LOT ringlev varu?
LOT ringlev varu on 151.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOT (ATH) hind?
LOT saavutab ATH hinna summas 0.04825600350990213 USD.
Mis oli kõigi aegade LOT madalaim (ATL) hind?
LOT nägi ATL hinda summas 0.015383668681937546 USD.
Milline on LOT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LOT kauplemismaht on $ 58.08K USD.
Kas LOT sel aastal kõrgemale ka suundub?
LOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:43:57 (UTC+8)

League of Traders (LOT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LOT/USD kalkulaator

Summa

LOT
LOT
USD
USD

1 LOT = 0.01966 USD

Kauplemine: LOT

LOTUSDC
$0.01959
$0.01959$0.01959
-1.79%
LOTUSDT
$0.01964
$0.01964$0.01964
-1.55%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu