League of Traders (LOT) reaalajas hind on $ 0.01966. Viimase 24 tunni jooksul LOT kaubeldud madalaim $ 0.01863 ja kõrgeim $ 0.02008 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04825600350990213 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.015383668681937546.
Lüliajalise tootluse osas on LOT muutunud -1.11% viimase tunni jooksul, -1.40% 24 tunni vältel -4.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
League of Traders (LOT) – turuteave
No.1702
$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M
$ 58.08K
$ 58.08K$ 58.08K
$ 19.66M
$ 19.66M$ 19.66M
151.94M
151.94M 151.94M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
15.19%
BSC
League of Traders praegune turukapitalisatsioon on $ 2.99M$ 58.08K 24 tunnise kauplemismahuga. LOT ringlev varu on 151.94M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.66M.
League of Traders (LOT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse League of Traders tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002789
-1.40%
30 päeva
$ -0.00037
-1.85%
60 päeva
$ +0.01466
+293.20%
90 päeva
$ +0.01466
+293.20%
League of Traders Hinnamuutus täna
Täna registreeris LOT muutuse $ -0.0002789 (-1.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
League of Traders 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00037 (-1.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
League of Traders 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LOT $ +0.01466 (+293.20%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
League of Traders 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01466 (+293.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada League of Traders (LOT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
A Leaderboard for Traders. Use League of Traders one-of-a-kind Leaderboard to see which traders are making the best trades, earning the most profits, and even peek into their portfolios to learn what they did to get to the top of the Leaderboard. Collaborate with your community to become a better trader!
League of Traders on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie League of Traders investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LOT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse League of Traders kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie League of Traders ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
League of Traders hinna ennustus (USD)
Kui palju on League of Traders (LOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie League of Traders (LOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida League of Traders nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
League of Traders (LOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
League of Traders (LOT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas League of Traders osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust League of Traders osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.