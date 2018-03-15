Loom Network (LOOM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Loom Network (LOOM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Loom Network (LOOM) teave Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum. Ametlik veebisait: https://loomx.io/ Valge raamat: https://medium.com/loom-network/introducing-loom-network-scaling-ethereum-today-9ea26b5b57c Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x42476F744292107e34519F9c357927074Ea3F75D Ostke LOOM kohe!

Loom Network (LOOM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Loom Network (LOOM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Koguvaru: $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B Ringlev varu: $ 1.24B $ 1.24B $ 1.24B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.49801 $ 0.49801 $ 0.49801 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 $ 0.001325802388816845 Praegune hind: $ 0.001407 $ 0.001407 $ 0.001407 Lisateave Loom Network (LOOM) hinna kohta

Loom Network (LOOM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Loom Network (LOOM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LOOM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LOOM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LOOM tokeni tokenoomikat, avastage LOOM tokeni reaalajas hinda!

Loom Network (LOOM) hinna ajalugu LOOM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LOOM hinna ajalugu kohe!

