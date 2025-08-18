Loom Network (LOOM) reaalajas hind on $ 0.001527. Viimase 24 tunni jooksul LOOM kaubeldud madalaim $ 0.001515 ja kõrgeim $ 0.001658 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7744539976119995 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001325802388816845.
Lüliajalise tootluse osas on LOOM muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -0.97% 24 tunni vältel -8.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Loom Network (LOOM) – turuteave
No.1853
$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M
$ 56.20K
$ 56.20K$ 56.20K
$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M
1.24B
1.24B 1.24B
--
----
1,300,000,000
1,300,000,000 1,300,000,000
2018-03-15 00:00:00
$ 0.076
$ 0.076$ 0.076
ETH
Loom Network praegune turukapitalisatsioon on $ 1.90M$ 56.20K 24 tunnise kauplemismahuga. LOOM ringlev varu on 1.24B, mille koguvaru on 1300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Loom Network (LOOM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Loom Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001496
-0.97%
30 päeva
$ -0.000503
-24.78%
60 päeva
$ -0.000265
-14.79%
90 päeva
$ -0.00184
-54.65%
Loom Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris LOOM muutuse $ -0.00001496 (-0.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Loom Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000503 (-24.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Loom Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LOOM $ -0.000265 (-14.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Loom Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00184 (-54.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Loom Network (LOOM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.
Loom Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Loom Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LOOM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Loom Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Loom Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Loom Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Loom Network (LOOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Loom Network (LOOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Loom Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Loom Network (LOOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Loom Network (LOOM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Loom Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Loom Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
