Loom Network logo

Loom Network hind(LOOM)

1 LOOM/USD reaalajas hind:

$0.001527
$0.001527$0.001527
-0.97%1D
USD
Loom Network (LOOM) reaalajas hinnagraafik
Loom Network (LOOM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001515
$ 0.001515$ 0.001515
24 h madal
$ 0.001658
$ 0.001658$ 0.001658
24 h kõrge

$ 0.001515
$ 0.001515$ 0.001515

$ 0.001658
$ 0.001658$ 0.001658

$ 0.7744539976119995
$ 0.7744539976119995$ 0.7744539976119995

$ 0.001325802388816845
$ 0.001325802388816845$ 0.001325802388816845

-0.07%

-0.97%

-8.62%

-8.62%

Loom Network (LOOM) reaalajas hind on $ 0.001527. Viimase 24 tunni jooksul LOOM kaubeldud madalaim $ 0.001515 ja kõrgeim $ 0.001658 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7744539976119995 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001325802388816845.

Lüliajalise tootluse osas on LOOM muutunud -0.07% viimase tunni jooksul, -0.97% 24 tunni vältel -8.62% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Loom Network (LOOM) – turuteave

No.1853

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

$ 56.20K
$ 56.20K$ 56.20K

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

1.24B
1.24B 1.24B

--
----

1,300,000,000
1,300,000,000 1,300,000,000

2018-03-15 00:00:00

$ 0.076
$ 0.076$ 0.076

ETH

Loom Network praegune turukapitalisatsioon on $ 1.90M $ 56.20K 24 tunnise kauplemismahuga. LOOM ringlev varu on 1.24B, mille koguvaru on 1300000000.

Loom Network (LOOM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Loom Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001496-0.97%
30 päeva$ -0.000503-24.78%
60 päeva$ -0.000265-14.79%
90 päeva$ -0.00184-54.65%
Loom Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris LOOM muutuse $ -0.00001496 (-0.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Loom Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000503 (-24.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Loom Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LOOM $ -0.000265 (-14.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Loom Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00184 (-54.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Loom Network (LOOM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Loom Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Loom Network (LOOM)

Loom Network is the next-generation blockchain platform for highly scalable games and social apps. The Loom SDK makes it possible for developers to easily create and run their own large-scale DApps across high throughput DPoS sidechains, which are fully backed by the trust and security of Ethereum.

Loom Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Loom Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LOOM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Loom Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Loom Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Loom Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Loom Network (LOOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Loom Network (LOOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Loom Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Loom Network hinna ennustust kohe!

Loom Network (LOOM) tokenoomika

Loom Network (LOOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Loom Network (LOOM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Loom Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Loom Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LOOM kohalike valuutade suhtes

Loom Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Loom Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Loom Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Loom Network kohta

Kui palju on Loom Network (LOOM) tänapäeval väärt?
Reaalajas LOOM hind USD on 0.001527 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LOOM/USD hind?
Praegune hind LOOM/USD on $ 0.001527. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Loom Network turukapitalisatsioon?
LOOM turukapitalisatsioon on $ 1.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LOOM ringlev varu?
LOOM ringlev varu on 1.24B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOOM (ATH) hind?
LOOM saavutab ATH hinna summas 0.7744539976119995 USD.
Mis oli kõigi aegade LOOM madalaim (ATL) hind?
LOOM nägi ATL hinda summas 0.001325802388816845 USD.
Milline on LOOM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LOOM kauplemismaht on $ 56.20K USD.
Kas LOOM sel aastal kõrgemale ka suundub?
LOOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOOM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

