LooksRare (LOOKS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LooksRare (LOOKS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LooksRare (LOOKS) teave LooksRare is the community-first NFT marketplace with rewards for participating. Ametlik veebisait: https://looksrare.org/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf4d2888d29D722226FafA5d9B24F9164c092421E Ostke LOOKS kohe!

LooksRare (LOOKS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LooksRare (LOOKS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.04M $ 19.04M $ 19.04M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.04M $ 19.04M $ 19.04M Kõigi aegade kõrgeim: $ 7.092 $ 7.092 $ 7.092 Kõigi aegade madalaim: $ 0.008192741667220475 $ 0.008192741667220475 $ 0.008192741667220475 Praegune hind: $ 0.019038 $ 0.019038 $ 0.019038 Lisateave LooksRare (LOOKS) hinna kohta

LooksRare (LOOKS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LooksRare (LOOKS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LOOKS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LOOKS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LOOKS tokeni tokenoomikat, avastage LOOKS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LOOKS Kas olete huvitatud LooksRare (LOOKS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LOOKS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LOOKS MEXC-ist osta!

LooksRare (LOOKS) hinna ajalugu LOOKS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LOOKS hinna ajalugu kohe!

LOOKS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LOOKS võiks suunduda? Meie LOOKS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LOOKS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

