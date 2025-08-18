LooksRare (LOOKS) reaalajas hind on $ 0.019725. Viimase 24 tunni jooksul LOOKS kaubeldud madalaim $ 0.019298 ja kõrgeim $ 0.020132 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOOKSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 7.0726771343446515 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008192741667220475.
Lüliajalise tootluse osas on LOOKS muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -1.38% 24 tunni vältel -5.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LooksRare (LOOKS) – turuteave
$ 19.72M
$ 53.92K
$ 19.73M
999.94M
1,000,000,000
1,000,000,000
99.99%
ETH
LooksRare praegune turukapitalisatsioon on $ 19.72M$ 53.92K 24 tunnise kauplemismahuga. LOOKS ringlev varu on 999.94M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.73M.
LooksRare (LOOKS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse LooksRare tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00027618
-1.38%
30 päeva
$ +0.007239
+57.97%
60 päeva
$ +0.008605
+77.38%
90 päeva
$ +0.001464
+8.01%
LooksRare Hinnamuutus täna
Täna registreeris LOOKS muutuse $ -0.00027618 (-1.38%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
LooksRare 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.007239 (+57.97%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
LooksRare 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LOOKS $ +0.008605 (+77.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
LooksRare 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001464 (+8.01%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada LooksRare (LOOKS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
LooksRare is the community-first NFT marketplace with rewards for participating.
LooksRare on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LooksRare investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LOOKS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse LooksRare kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LooksRare ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
LooksRare hinna ennustus (USD)
Kui palju on LooksRare (LOOKS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LooksRare (LOOKS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LooksRare nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
LooksRare (LOOKS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOOKS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
LooksRare (LOOKS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas LooksRare osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LooksRare osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
