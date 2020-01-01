LogX Network (LOGX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LogX Network (LOGX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LogX Network (LOGX) teave LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers. Ametlik veebisait: https://logx.network Valge raamat: https://docs.logx.network/whitepaper/introduction Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/7cHJTPkhnCKesVFijmMXVFVY4HjpkLd9qYjg6neb74yD Ostke LOGX kohe!

LogX Network (LOGX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LogX Network (LOGX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 280.14M $ 280.14M $ 280.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.66M $ 4.66M $ 4.66M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004657048651243769 $ 0.004657048651243769 $ 0.004657048651243769 Praegune hind: $ 0.004664 $ 0.004664 $ 0.004664 Lisateave LogX Network (LOGX) hinna kohta

LogX Network (LOGX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LogX Network (LOGX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LOGX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LOGX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LOGX tokeni tokenoomikat, avastage LOGX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LOGX Kas olete huvitatud LogX Network (LOGX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LOGX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LOGX MEXC-ist osta!

LogX Network (LOGX) hinna ajalugu LOGX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LOGX hinna ajalugu kohe!

LOGX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LOGX võiks suunduda? Meie LOGX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LOGX tokeni hinna ennustust kohe!

