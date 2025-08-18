Rohkem infot LOGX

LogX Network (LOGX) hinna teave (USD)

LogX Network (LOGX) reaalajas hind on $ 0.004859. Viimase 24 tunni jooksul LOGX kaubeldud madalaim $ 0.00475 ja kõrgeim $ 0.00542 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOGXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.22448504758967733 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005116917486481062.

Lüliajalise tootluse osas on LOGX muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, +2.16% 24 tunni vältel -13.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LogX Network praegune turukapitalisatsioon on $ 1.36M $ 82.53K 24 tunnise kauplemismahuga. LOGX ringlev varu on 280.14M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.86M.

LogX Network (LOGX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LogX Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00010274+2.16%
30 päeva$ -0.003358-40.87%
60 päeva$ -0.005502-53.11%
90 päeva$ -0.0113-69.94%
LogX Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris LOGX muutuse $ +0.00010274 (+2.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LogX Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003358 (-40.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LogX Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LOGX $ -0.005502 (-53.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LogX Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0113 (-69.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LogX Network (LOGX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LogX Network hinnaajaloo lehte.

Mis on LogX Network (LOGX)

LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers.

LogX Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LogX Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LOGX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LogX Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LogX Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LogX Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on LogX Network (LOGX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LogX Network (LOGX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LogX Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LogX Network hinna ennustust kohe!

LogX Network (LOGX) tokenoomika

LogX Network (LOGX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOGX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LogX Network (LOGX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LogX Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LogX Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LOGX kohalike valuutade suhtes

LogX Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LogX Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse LogX Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LogX Network kohta

Kui palju on LogX Network (LOGX) tänapäeval väärt?
Reaalajas LOGX hind USD on 0.004859 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LOGX/USD hind?
Praegune hind LOGX/USD on $ 0.004859. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LogX Network turukapitalisatsioon?
LOGX turukapitalisatsioon on $ 1.36M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LOGX ringlev varu?
LOGX ringlev varu on 280.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOGX (ATH) hind?
LOGX saavutab ATH hinna summas 0.22448504758967733 USD.
Mis oli kõigi aegade LOGX madalaim (ATL) hind?
LOGX nägi ATL hinda summas 0.005116917486481062 USD.
Milline on LOGX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LOGX kauplemismaht on $ 82.53K USD.
Kas LOGX sel aastal kõrgemale ka suundub?
LOGX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOGX hinna ennustust.
Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

