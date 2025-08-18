LogX Network (LOGX) reaalajas hind on $ 0.004859. Viimase 24 tunni jooksul LOGX kaubeldud madalaim $ 0.00475 ja kõrgeim $ 0.00542 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOGXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.22448504758967733 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.005116917486481062.
Lüliajalise tootluse osas on LOGX muutunud +0.06% viimase tunni jooksul, +2.16% 24 tunni vältel -13.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LogX Network (LOGX) – turuteave
LogX Network praegune turukapitalisatsioon on $ 1.36M$ 82.53K 24 tunnise kauplemismahuga. LOGX ringlev varu on 280.14M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.86M.
LogX Network (LOGX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse LogX Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00010274
+2.16%
30 päeva
$ -0.003358
-40.87%
60 päeva
$ -0.005502
-53.11%
90 päeva
$ -0.0113
-69.94%
LogX Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris LOGX muutuse $ +0.00010274 (+2.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
LogX Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.003358 (-40.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
LogX Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LOGX $ -0.005502 (-53.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
LogX Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0113 (-69.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada LogX Network (LOGX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
LogX Network is the ultimate DeFI superapp, offering 50+ exotic perpetual markets, Leveraged prediction markets,memecoins & RWAs. LogX Network is powered by Arbitrum, Hyperlane, and AltLayer. LogX Network aggregates liquidity from top CEXs like Binance, Coinbase, and OKX, delivering limitless liquidity to DeFi consumers.
LogX Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on LogX Network (LOGX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LogX Network (LOGX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LogX Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
LogX Network (LOGX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOGX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
