Legends of Elysium (LOE) reaalajas hind on $ 0.00295. Viimase 24 tunni jooksul LOE kaubeldud madalaim $ 0.00264 ja kõrgeim $ 0.00539 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.151237065924299 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002502093505645692.
Lüliajalise tootluse osas on LOE muutunud +4.60% viimase tunni jooksul, +0.34% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Legends of Elysium (LOE) – turuteave
Legends of Elysium praegune turukapitalisatsioon on $ 40.60K$ 71.15K 24 tunnise kauplemismahuga. LOE ringlev varu on 13.76M, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 590.00K.
Legends of Elysium (LOE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Legends of Elysium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00001
+0.34%
30 päeva
$ -0.00048
-14.00%
60 päeva
$ +0.00011
+3.87%
90 päeva
$ -0.00365
-55.31%
Legends of Elysium Hinnamuutus täna
Täna registreeris LOE muutuse $ +0.00001 (+0.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Legends of Elysium 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00048 (-14.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Legends of Elysium 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LOE $ +0.00011 (+3.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Legends of Elysium 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00365 (-55.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Legends of Elysium (LOE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.
Legends of Elysium hinna ennustus (USD)
Kui palju on Legends of Elysium (LOE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Legends of Elysium (LOE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Legends of Elysium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Legends of Elysium (LOE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
