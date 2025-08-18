Rohkem infot LOE

Legends of Elysium (LOE) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 00:24:55 (UTC+8)

Legends of Elysium (LOE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00264
$ 0.00264$ 0.00264
24 h madal
$ 0.00539
$ 0.00539$ 0.00539
24 h kõrge

$ 0.00264
$ 0.00264$ 0.00264

$ 0.00539
$ 0.00539$ 0.00539

$ 9.151237065924299
$ 9.151237065924299$ 9.151237065924299

$ 0.002502093505645692
$ 0.002502093505645692$ 0.002502093505645692

+4.60%

+0.34%

0.00%

0.00%

Legends of Elysium (LOE) reaalajas hind on $ 0.00295. Viimase 24 tunni jooksul LOE kaubeldud madalaim $ 0.00264 ja kõrgeim $ 0.00539 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.151237065924299 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002502093505645692.

Lüliajalise tootluse osas on LOE muutunud +4.60% viimase tunni jooksul, +0.34% 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Legends of Elysium (LOE) – turuteave

No.3062

$ 40.60K
$ 40.60K$ 40.60K

$ 71.15K
$ 71.15K$ 71.15K

$ 590.00K
$ 590.00K$ 590.00K

13.76M
13.76M 13.76M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

6.88%

MATIC

Legends of Elysium praegune turukapitalisatsioon on $ 40.60K $ 71.15K 24 tunnise kauplemismahuga. LOE ringlev varu on 13.76M, mille koguvaru on 200000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 590.00K.

Legends of Elysium (LOE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Legends of Elysium tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00001+0.34%
30 päeva$ -0.00048-14.00%
60 päeva$ +0.00011+3.87%
90 päeva$ -0.00365-55.31%
Legends of Elysium Hinnamuutus täna

Täna registreeris LOE muutuse $ +0.00001 (+0.34%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Legends of Elysium 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00048 (-14.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Legends of Elysium 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LOE $ +0.00011 (+3.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Legends of Elysium 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00365 (-55.31%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Legends of Elysium (LOE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Legends of Elysium hinnaajaloo lehte.

Mis on Legends of Elysium (LOE)

Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience.

Legends of Elysium on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Legends of Elysium investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LOE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Legends of Elysium kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Legends of Elysium ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Legends of Elysium hinna ennustus (USD)

Kui palju on Legends of Elysium (LOE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Legends of Elysium (LOE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Legends of Elysium nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Legends of Elysium hinna ennustust kohe!

Legends of Elysium (LOE) tokenoomika

Legends of Elysium (LOE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Legends of Elysium (LOE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Legends of Elysium osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Legends of Elysium osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LOE kohalike valuutade suhtes

1 Legends of Elysium(LOE)/VND
77.62925
1 Legends of Elysium(LOE)/AUD
A$0.004484
1 Legends of Elysium(LOE)/GBP
0.0021535
1 Legends of Elysium(LOE)/EUR
0.0025075
1 Legends of Elysium(LOE)/USD
$0.00295
1 Legends of Elysium(LOE)/MYR
RM0.0124195
1 Legends of Elysium(LOE)/TRY
0.1203305
1 Legends of Elysium(LOE)/JPY
¥0.43365
1 Legends of Elysium(LOE)/ARS
ARS$3.8261795
1 Legends of Elysium(LOE)/RUB
0.2351445
1 Legends of Elysium(LOE)/INR
0.2581545
1 Legends of Elysium(LOE)/IDR
Rp47.5806385
1 Legends of Elysium(LOE)/KRW
4.097196
1 Legends of Elysium(LOE)/PHP
0.1668225
1 Legends of Elysium(LOE)/EGP
￡E.0.142367
1 Legends of Elysium(LOE)/BRL
R$0.01593
1 Legends of Elysium(LOE)/CAD
C$0.004071
1 Legends of Elysium(LOE)/BDT
0.358248
1 Legends of Elysium(LOE)/NGN
4.524533
1 Legends of Elysium(LOE)/UAH
0.1215695
1 Legends of Elysium(LOE)/VES
Bs0.39825
1 Legends of Elysium(LOE)/CLP
$2.8438
1 Legends of Elysium(LOE)/PKR
Rs0.835676
1 Legends of Elysium(LOE)/KZT
1.5971595
1 Legends of Elysium(LOE)/THB
฿0.0955505
1 Legends of Elysium(LOE)/TWD
NT$0.0885885
1 Legends of Elysium(LOE)/AED
د.إ0.0108265
1 Legends of Elysium(LOE)/CHF
Fr0.00236
1 Legends of Elysium(LOE)/HKD
HK$0.023069
1 Legends of Elysium(LOE)/AMD
֏1.127667
1 Legends of Elysium(LOE)/MAD
.د.م0.0265205
1 Legends of Elysium(LOE)/MXN
$0.0556665
1 Legends of Elysium(LOE)/PLN
0.010738
1 Legends of Elysium(LOE)/RON
лв0.012744
1 Legends of Elysium(LOE)/SEK
kr0.0281725
1 Legends of Elysium(LOE)/BGN
лв0.0049265
1 Legends of Elysium(LOE)/HUF
Ft0.99592
1 Legends of Elysium(LOE)/CZK
0.061655
1 Legends of Elysium(LOE)/KWD
د.ك0.00089975
1 Legends of Elysium(LOE)/ILS
0.0099415
1 Legends of Elysium(LOE)/NOK
kr0.0300605
1 Legends of Elysium(LOE)/NZD
$0.004956

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Legends of Elysium kohta

Kui palju on Legends of Elysium (LOE) tänapäeval väärt?
Reaalajas LOE hind USD on 0.00295 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LOE/USD hind?
Praegune hind LOE/USD on $ 0.00295. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Legends of Elysium turukapitalisatsioon?
LOE turukapitalisatsioon on $ 40.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LOE ringlev varu?
LOE ringlev varu on 13.76M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOE (ATH) hind?
LOE saavutab ATH hinna summas 9.151237065924299 USD.
Mis oli kõigi aegade LOE madalaim (ATL) hind?
LOE nägi ATL hinda summas 0.002502093505645692 USD.
Milline on LOE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LOE kauplemismaht on $ 71.15K USD.
Kas LOE sel aastal kõrgemale ka suundub?
LOE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOE hinna ennustust.
2025-08-18 00:24:55 (UTC+8)

Legends of Elysium (LOE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

