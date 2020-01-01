Houdini Swap (LOCK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Houdini Swap (LOCK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Houdini Swap (LOCK) teave Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features. Ametlik veebisait: https://houdiniswap.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/App2Sp9pgmQG7yD6uVaygULxALf4TpfALgnhHEkJimih Ostke LOCK kohe!

Houdini Swap (LOCK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Houdini Swap (LOCK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.95M Koguvaru: $ 91.28M Ringlev varu: $ 91.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.57M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.32 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04071961931670599 Praegune hind: $ 0.1857 Lisateave Houdini Swap (LOCK) hinna kohta

Houdini Swap (LOCK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Houdini Swap (LOCK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LOCK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LOCK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LOCK tokeni tokenoomikat, avastage LOCK tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LOCK Kas olete huvitatud Houdini Swap (LOCK) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LOCK ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LOCK MEXC-ist osta!

Houdini Swap (LOCK) hinna ajalugu LOCK hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LOCK hinna ajalugu kohe!

LOCK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LOCK võiks suunduda? Meie LOCK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LOCK tokeni hinna ennustust kohe!

