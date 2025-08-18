Rohkem infot LOCK

LOCK Hinnainfo

LOCK Ametlik veebisait

LOCK Tokenoomika

LOCK Hinnaprognoos

LOCK Ajalugu

LOCK – ostujuhend

LOCK-usaldusraha valuutakonverter

LOCK Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Houdini Swap logo

Houdini Swap hind(LOCK)

1 LOCK/USD reaalajas hind:

$0.2124
$0.2124$0.2124
+2.70%1D
USD
Houdini Swap (LOCK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:43:28 (UTC+8)

Houdini Swap (LOCK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1954
$ 0.1954$ 0.1954
24 h madal
$ 0.2124
$ 0.2124$ 0.2124
24 h kõrge

$ 0.1954
$ 0.1954$ 0.1954

$ 0.2124
$ 0.2124$ 0.2124

$ 1.2982915619561333
$ 1.2982915619561333$ 1.2982915619561333

$ 0.04071961931670599
$ 0.04071961931670599$ 0.04071961931670599

+3.50%

+2.70%

+17.21%

+17.21%

Houdini Swap (LOCK) reaalajas hind on $ 0.2124. Viimase 24 tunni jooksul LOCK kaubeldud madalaim $ 0.1954 ja kõrgeim $ 0.2124 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOCKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2982915619561333 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04071961931670599.

Lüliajalise tootluse osas on LOCK muutunud +3.50% viimase tunni jooksul, +2.70% 24 tunni vältel +17.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Houdini Swap (LOCK) – turuteave

No.910

$ 19.43M
$ 19.43M$ 19.43M

$ 1.31K
$ 1.31K$ 1.31K

$ 21.24M
$ 21.24M$ 21.24M

91.48M
91.48M 91.48M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

91,477,857.00504208
91,477,857.00504208 91,477,857.00504208

91.47%

ETH

Houdini Swap praegune turukapitalisatsioon on $ 19.43M $ 1.31K 24 tunnise kauplemismahuga. LOCK ringlev varu on 91.48M, mille koguvaru on 91477857.00504208. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.24M.

Houdini Swap (LOCK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Houdini Swap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.005584+2.70%
30 päeva$ +0.0481+29.27%
60 päeva$ +0.0687+47.80%
90 päeva$ +0.0653+44.39%
Houdini Swap Hinnamuutus täna

Täna registreeris LOCK muutuse $ +0.005584 (+2.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Houdini Swap 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0481 (+29.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Houdini Swap 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LOCK $ +0.0687 (+47.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Houdini Swap 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0653 (+44.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Houdini Swap (LOCK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Houdini Swap hinnaajaloo lehte.

Mis on Houdini Swap (LOCK)

Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features.

Houdini Swap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Houdini Swap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LOCK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Houdini Swap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Houdini Swap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Houdini Swap hinna ennustus (USD)

Kui palju on Houdini Swap (LOCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Houdini Swap (LOCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Houdini Swap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Houdini Swap hinna ennustust kohe!

Houdini Swap (LOCK) tokenoomika

Houdini Swap (LOCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Houdini Swap (LOCK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Houdini Swap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Houdini Swap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LOCK kohalike valuutade suhtes

1 Houdini Swap(LOCK)/VND
5,589.306
1 Houdini Swap(LOCK)/AUD
A$0.322848
1 Houdini Swap(LOCK)/GBP
0.155052
1 Houdini Swap(LOCK)/EUR
0.18054
1 Houdini Swap(LOCK)/USD
$0.2124
1 Houdini Swap(LOCK)/MYR
RM0.894204
1 Houdini Swap(LOCK)/TRY
8.663796
1 Houdini Swap(LOCK)/JPY
¥31.2228
1 Houdini Swap(LOCK)/ARS
ARS$275.484924
1 Houdini Swap(LOCK)/RUB
16.930404
1 Houdini Swap(LOCK)/INR
18.587124
1 Houdini Swap(LOCK)/IDR
Rp3,425.805972
1 Houdini Swap(LOCK)/KRW
294.998112
1 Houdini Swap(LOCK)/PHP
12.01122
1 Houdini Swap(LOCK)/EGP
￡E.10.250424
1 Houdini Swap(LOCK)/BRL
R$1.14696
1 Houdini Swap(LOCK)/CAD
C$0.293112
1 Houdini Swap(LOCK)/BDT
25.793856
1 Houdini Swap(LOCK)/NGN
325.766376
1 Houdini Swap(LOCK)/UAH
8.753004
1 Houdini Swap(LOCK)/VES
Bs28.674
1 Houdini Swap(LOCK)/CLP
$204.7536
1 Houdini Swap(LOCK)/PKR
Rs60.168672
1 Houdini Swap(LOCK)/KZT
114.995484
1 Houdini Swap(LOCK)/THB
฿6.86052
1 Houdini Swap(LOCK)/TWD
NT$6.378372
1 Houdini Swap(LOCK)/AED
د.إ0.779508
1 Houdini Swap(LOCK)/CHF
Fr0.16992
1 Houdini Swap(LOCK)/HKD
HK$1.660968
1 Houdini Swap(LOCK)/AMD
֏81.192024
1 Houdini Swap(LOCK)/MAD
.د.م1.909476
1 Houdini Swap(LOCK)/MXN
$4.007988
1 Houdini Swap(LOCK)/PLN
0.773136
1 Houdini Swap(LOCK)/RON
лв0.917568
1 Houdini Swap(LOCK)/SEK
kr2.02842
1 Houdini Swap(LOCK)/BGN
лв0.354708
1 Houdini Swap(LOCK)/HUF
Ft71.70624
1 Houdini Swap(LOCK)/CZK
4.43916
1 Houdini Swap(LOCK)/KWD
د.ك0.064782
1 Houdini Swap(LOCK)/ILS
0.715788
1 Houdini Swap(LOCK)/NOK
kr2.164356
1 Houdini Swap(LOCK)/NZD
$0.356832

Houdini Swap ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Houdini Swap võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Houdini Swap ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Houdini Swap kohta

Kui palju on Houdini Swap (LOCK) tänapäeval väärt?
Reaalajas LOCK hind USD on 0.2124 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LOCK/USD hind?
Praegune hind LOCK/USD on $ 0.2124. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Houdini Swap turukapitalisatsioon?
LOCK turukapitalisatsioon on $ 19.43M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LOCK ringlev varu?
LOCK ringlev varu on 91.48M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LOCK (ATH) hind?
LOCK saavutab ATH hinna summas 1.2982915619561333 USD.
Mis oli kõigi aegade LOCK madalaim (ATL) hind?
LOCK nägi ATL hinda summas 0.04071961931670599 USD.
Milline on LOCK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LOCK kauplemismaht on $ 1.31K USD.
Kas LOCK sel aastal kõrgemale ka suundub?
LOCK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LOCK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:43:28 (UTC+8)

Houdini Swap (LOCK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LOCK/USD kalkulaator

Summa

LOCK
LOCK
USD
USD

1 LOCK = 0.2124 USD

Kauplemine: LOCK

LOCKUSDT
$0.2124
$0.2124$0.2124
+2.70%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu