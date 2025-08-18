Houdini Swap (LOCK) reaalajas hind on $ 0.2124. Viimase 24 tunni jooksul LOCK kaubeldud madalaim $ 0.1954 ja kõrgeim $ 0.2124 näitab aktiivset turu volatiivsust. LOCKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.2982915619561333 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04071961931670599.
Lüliajalise tootluse osas on LOCK muutunud +3.50% viimase tunni jooksul, +2.70% 24 tunni vältel +17.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Houdini Swap (LOCK) – turuteave
No.910
$ 19.43M
$ 1.31K
$ 21.24M
91.48M
100,000,000
91,477,857.00504208
91.47%
ETH
Houdini Swap praegune turukapitalisatsioon on $ 19.43M$ 1.31K 24 tunnise kauplemismahuga. LOCK ringlev varu on 91.48M, mille koguvaru on 91477857.00504208. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 21.24M.
Houdini Swap (LOCK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Houdini Swap tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.005584
+2.70%
30 päeva
$ +0.0481
+29.27%
60 päeva
$ +0.0687
+47.80%
90 päeva
$ +0.0653
+44.39%
Houdini Swap Hinnamuutus täna
Täna registreeris LOCK muutuse $ +0.005584 (+2.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Houdini Swap 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0481 (+29.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Houdini Swap 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LOCK $ +0.0687 (+47.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Houdini Swap 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0653 (+44.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Houdini Swap (LOCK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Cross chain liquidity aggregator with a unique set of privacy features.
Houdini Swap on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Houdini Swap investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LOCK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Houdini Swap kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Houdini Swap ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Houdini Swap hinna ennustus (USD)
Kui palju on Houdini Swap (LOCK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Houdini Swap (LOCK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Houdini Swap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Houdini Swap (LOCK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LOCK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Houdini Swap (LOCK) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Houdini Swap osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Houdini Swap osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.