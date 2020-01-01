LandX Finance (LNDX) tokenoomika

LandX Finance (LNDX) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi LandX Finance (LNDX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

LandX Finance (LNDX) teave

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

Ametlik veebisait:
https://landx.fi/
Valge raamat:
https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer
Plokiahela Explorer:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539

LandX Finance (LNDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage LandX Finance (LNDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M
Koguvaru:
$ 68.96M
$ 68.96M$ 68.96M
Ringlev varu:
$ 14.06M
$ 14.06M$ 14.06M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 6.54M
$ 6.54M$ 6.54M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 3.88
$ 3.88$ 3.88
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.05116158055352152
$ 0.05116158055352152$ 0.05116158055352152
Praegune hind:
$ 0.0818
$ 0.0818$ 0.0818

LandX Finance (LNDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

LandX Finance (LNDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate LNDX tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

LNDX tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate LNDX tokeni tokenoomikat, avastage LNDX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LNDX

Kas olete huvitatud LandX Finance (LNDX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LNDX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

LandX Finance (LNDX) hinna ajalugu

LNDX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

LNDX – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu LNDX võiks suunduda? Meie LNDX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.

Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel
Kiireimad tokenite loetelud CEX-is
Tööstusharu likviidsus nr 1
Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus
Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu
Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest
mc_how_why_title
Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.