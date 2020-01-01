LandX Finance (LNDX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LandX Finance (LNDX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LandX Finance (LNDX) teave LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets. Ametlik veebisait: https://landx.fi/ Valge raamat: https://landx.gitbook.io/landx/introduction-to-landx/video-explainer Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x08A1C30BBB26425c1031ee9E43FA0B9960742539 Ostke LNDX kohe!

LandX Finance (LNDX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LandX Finance (LNDX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Koguvaru: $ 68.96M $ 68.96M $ 68.96M Ringlev varu: $ 14.06M $ 14.06M $ 14.06M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.54M $ 6.54M $ 6.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.88 $ 3.88 $ 3.88 Kõigi aegade madalaim: $ 0.05116158055352152 $ 0.05116158055352152 $ 0.05116158055352152 Praegune hind: $ 0.0818 $ 0.0818 $ 0.0818 Lisateave LandX Finance (LNDX) hinna kohta

LandX Finance (LNDX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LandX Finance (LNDX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LNDX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LNDX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LNDX tokeni tokenoomikat, avastage LNDX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LNDX Kas olete huvitatud LandX Finance (LNDX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LNDX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LNDX MEXC-ist osta!

LandX Finance (LNDX) hinna ajalugu LNDX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LNDX hinna ajalugu kohe!

LNDX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LNDX võiks suunduda? Meie LNDX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LNDX tokeni hinna ennustust kohe!

