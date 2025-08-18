Rohkem infot LNDX

LNDX Hinnainfo

LNDX Valge raamat

LNDX Ametlik veebisait

LNDX Tokenoomika

LNDX Hinnaprognoos

LNDX Ajalugu

LNDX – ostujuhend

LNDX-usaldusraha valuutakonverter

LNDX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

LandX Finance logo

LandX Finance hind(LNDX)

1 LNDX/USD reaalajas hind:

$0.0943
$0.0943$0.0943
-0.63%1D
USD
LandX Finance (LNDX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:35:18 (UTC+8)

LandX Finance (LNDX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0924
$ 0.0924$ 0.0924
24 h madal
$ 0.1023
$ 0.1023$ 0.1023
24 h kõrge

$ 0.0924
$ 0.0924$ 0.0924

$ 0.1023
$ 0.1023$ 0.1023

$ 3.575063582944541
$ 3.575063582944541$ 3.575063582944541

$ 0.05116158055352152
$ 0.05116158055352152$ 0.05116158055352152

-0.32%

-0.63%

+43.53%

+43.53%

LandX Finance (LNDX) reaalajas hind on $ 0.0943. Viimase 24 tunni jooksul LNDX kaubeldud madalaim $ 0.0924 ja kõrgeim $ 0.1023 näitab aktiivset turu volatiivsust. LNDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.575063582944541 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05116158055352152.

Lüliajalise tootluse osas on LNDX muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, -0.63% 24 tunni vältel +43.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LandX Finance (LNDX) – turuteave

No.1983

$ 1.33M
$ 1.33M$ 1.33M

$ 56.58K
$ 56.58K$ 56.58K

$ 7.54M
$ 7.54M$ 7.54M

14.06M
14.06M 14.06M

80,000,000
80,000,000 80,000,000

68,867,724.993108
68,867,724.993108 68,867,724.993108

17.57%

ETH

LandX Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 1.33M $ 56.58K 24 tunnise kauplemismahuga. LNDX ringlev varu on 14.06M, mille koguvaru on 68867724.993108. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.54M.

LandX Finance (LNDX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LandX Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000598-0.63%
30 päeva$ +0.0209+28.47%
60 päeva$ -0.0402-29.89%
90 päeva$ -0.069-42.26%
LandX Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris LNDX muutuse $ -0.000598 (-0.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LandX Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0209 (+28.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LandX Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LNDX $ -0.0402 (-29.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LandX Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.069 (-42.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LandX Finance (LNDX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LandX Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on LandX Finance (LNDX)

LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.

LandX Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LandX Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LNDX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LandX Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LandX Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LandX Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on LandX Finance (LNDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LandX Finance (LNDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LandX Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LandX Finance hinna ennustust kohe!

LandX Finance (LNDX) tokenoomika

LandX Finance (LNDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LNDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LandX Finance (LNDX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LandX Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LandX Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LNDX kohalike valuutade suhtes

1 LandX Finance(LNDX)/VND
2,481.5045
1 LandX Finance(LNDX)/AUD
A$0.143336
1 LandX Finance(LNDX)/GBP
0.068839
1 LandX Finance(LNDX)/EUR
0.080155
1 LandX Finance(LNDX)/USD
$0.0943
1 LandX Finance(LNDX)/MYR
RM0.397003
1 LandX Finance(LNDX)/TRY
3.846497
1 LandX Finance(LNDX)/JPY
¥13.8621
1 LandX Finance(LNDX)/ARS
ARS$122.308043
1 LandX Finance(LNDX)/RUB
7.516653
1 LandX Finance(LNDX)/INR
8.252193
1 LandX Finance(LNDX)/IDR
Rp1,520.967529
1 LandX Finance(LNDX)/KRW
130.971384
1 LandX Finance(LNDX)/PHP
5.332665
1 LandX Finance(LNDX)/EGP
￡E.4.550918
1 LandX Finance(LNDX)/BRL
R$0.50922
1 LandX Finance(LNDX)/CAD
C$0.130134
1 LandX Finance(LNDX)/BDT
11.451792
1 LandX Finance(LNDX)/NGN
144.631682
1 LandX Finance(LNDX)/UAH
3.886103
1 LandX Finance(LNDX)/VES
Bs12.7305
1 LandX Finance(LNDX)/CLP
$90.9052
1 LandX Finance(LNDX)/PKR
Rs26.713304
1 LandX Finance(LNDX)/KZT
51.054963
1 LandX Finance(LNDX)/THB
฿3.054377
1 LandX Finance(LNDX)/TWD
NT$2.831829
1 LandX Finance(LNDX)/AED
د.إ0.346081
1 LandX Finance(LNDX)/CHF
Fr0.07544
1 LandX Finance(LNDX)/HKD
HK$0.737426
1 LandX Finance(LNDX)/AMD
֏36.047118
1 LandX Finance(LNDX)/MAD
.د.م0.847757
1 LandX Finance(LNDX)/MXN
$1.779441
1 LandX Finance(LNDX)/PLN
0.343252
1 LandX Finance(LNDX)/RON
лв0.407376
1 LandX Finance(LNDX)/SEK
kr0.900565
1 LandX Finance(LNDX)/BGN
лв0.157481
1 LandX Finance(LNDX)/HUF
Ft31.83568
1 LandX Finance(LNDX)/CZK
1.97087
1 LandX Finance(LNDX)/KWD
د.ك0.0287615
1 LandX Finance(LNDX)/ILS
0.317791
1 LandX Finance(LNDX)/NOK
kr0.960917
1 LandX Finance(LNDX)/NZD
$0.158424

LandX Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LandX Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse LandX Finance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LandX Finance kohta

Kui palju on LandX Finance (LNDX) tänapäeval väärt?
Reaalajas LNDX hind USD on 0.0943 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LNDX/USD hind?
Praegune hind LNDX/USD on $ 0.0943. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LandX Finance turukapitalisatsioon?
LNDX turukapitalisatsioon on $ 1.33M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LNDX ringlev varu?
LNDX ringlev varu on 14.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LNDX (ATH) hind?
LNDX saavutab ATH hinna summas 3.575063582944541 USD.
Mis oli kõigi aegade LNDX madalaim (ATL) hind?
LNDX nägi ATL hinda summas 0.05116158055352152 USD.
Milline on LNDX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LNDX kauplemismaht on $ 56.58K USD.
Kas LNDX sel aastal kõrgemale ka suundub?
LNDX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LNDX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:35:18 (UTC+8)

LandX Finance (LNDX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LNDX/USD kalkulaator

Summa

LNDX
LNDX
USD
USD

1 LNDX = 0.0943 USD

Kauplemine: LNDX

LNDXUSDT
$0.0943
$0.0943$0.0943
-0.63%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu