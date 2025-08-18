LandX Finance (LNDX) reaalajas hind on $ 0.0943. Viimase 24 tunni jooksul LNDX kaubeldud madalaim $ 0.0924 ja kõrgeim $ 0.1023 näitab aktiivset turu volatiivsust. LNDXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.575063582944541 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05116158055352152.
Lüliajalise tootluse osas on LNDX muutunud -0.32% viimase tunni jooksul, -0.63% 24 tunni vältel +43.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LandX Finance (LNDX) – turuteave
No.1983
$ 1.33M
$ 56.58K
$ 7.54M
14.06M
80,000,000
68,867,724.993108
17.57%
ETH
LandX Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 1.33M$ 56.58K 24 tunnise kauplemismahuga. LNDX ringlev varu on 14.06M, mille koguvaru on 68867724.993108. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.54M.
LandX Finance (LNDX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse LandX Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000598
-0.63%
30 päeva
$ +0.0209
+28.47%
60 päeva
$ -0.0402
-29.89%
90 päeva
$ -0.069
-42.26%
LandX Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris LNDX muutuse $ -0.000598 (-0.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
LandX Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0209 (+28.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
LandX Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LNDX $ -0.0402 (-29.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
LandX Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.069 (-42.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada LandX Finance (LNDX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
LandX funds farmers for a share of future harvests. Financing is secured by farmland, offering investors sustainable yield from tangible assets.
LandX Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LandX Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LNDX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse LandX Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LandX Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
LandX Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on LandX Finance (LNDX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LandX Finance (LNDX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LandX Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
LandX Finance (LNDX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LNDX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
LandX Finance (LNDX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas LandX Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LandX Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.