LIMITUS hind(LMT)

1 LMT/USD reaalajas hind:

$0.009172
+1.87%1D
USD
LIMITUS (LMT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:43:21 (UTC+8)

LIMITUS (LMT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.007636
24 h madal
$ 0.01104
24 h kõrge

$ 0.007636
$ 0.01104
$ 0.25195247504199564
$ 0.000166089548688421
+0.10%

+1.87%

+27.83%

+27.83%

LIMITUS (LMT) reaalajas hind on $ 0.009175. Viimase 24 tunni jooksul LMT kaubeldud madalaim $ 0.007636 ja kõrgeim $ 0.01104 näitab aktiivset turu volatiivsust. LMTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.25195247504199564 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000166089548688421.

Lüliajalise tootluse osas on LMT muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, +1.87% 24 tunni vältel +27.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LIMITUS (LMT) – turuteave

No.1302

$ 7.62M
$ 58.03K
$ 9.17M
830.14M
999,986,889
830,139,203
83.01%

SOL

LIMITUS praegune turukapitalisatsioon on $ 7.62M $ 58.03K 24 tunnise kauplemismahuga. LMT ringlev varu on 830.14M, mille koguvaru on 830139203. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.17M.

LIMITUS (LMT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LIMITUS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00016837+1.87%
30 päeva$ -0.001757-16.08%
60 päeva$ -0.001653-15.27%
90 päeva$ -0.011244-55.07%
LIMITUS Hinnamuutus täna

Täna registreeris LMT muutuse $ +0.00016837 (+1.87%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LIMITUS 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001757 (-16.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LIMITUS 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LMT $ -0.001653 (-15.27%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LIMITUS 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.011244 (-55.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LIMITUS (LMT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LIMITUS hinnaajaloo lehte.

Mis on LIMITUS (LMT)

LIMITUS is an innovative intelligent automation platform that leverages advanced AI technology, enabling your device not only to assist you but also to think and execute tasks autonomously. Whether optimizing multi-chain trading strategies, streamlining workflows, or automating personal tasks, LIMITUS seamlessly integrates the Web3 and Web2 ecosystems, providing an intuitive platform that automates complex operations across apps, platforms, and networks, helping users efficiently manage digital assets, DeFi investments, emails, schedules, and more.

LIMITUS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LIMITUS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LIMITUS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LIMITUS hinna ennustus (USD)

Kui palju on LIMITUS (LMT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LIMITUS (LMT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LIMITUS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LIMITUS hinna ennustust kohe!

LIMITUS (LMT) tokenoomika

LIMITUS (LMT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LMT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LIMITUS (LMT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LIMITUS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LIMITUS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LMT kohalike valuutade suhtes

Kui palju on LIMITUS (LMT) tänapäeval väärt?
Reaalajas LMT hind USD on 0.009175 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LMT/USD hind?
Praegune hind LMT/USD on $ 0.009175. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LIMITUS turukapitalisatsioon?
LMT turukapitalisatsioon on $ 7.62M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LMT ringlev varu?
LMT ringlev varu on 830.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LMT (ATH) hind?
LMT saavutab ATH hinna summas 0.25195247504199564 USD.
Mis oli kõigi aegade LMT madalaim (ATL) hind?
LMT nägi ATL hinda summas 0.000166089548688421 USD.
Milline on LMT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LMT kauplemismaht on $ 58.03K USD.
Kas LMT sel aastal kõrgemale ka suundub?
LMT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LMT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

