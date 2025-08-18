Rohkem infot LMCSWAP

LIMOCOIN SWAP logo

LIMOCOIN SWAP hind(LMCSWAP)

1 LMCSWAP/USD reaalajas hind:

$0.001828
-0.92%1D
USD
LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:35:11 (UTC+8)

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001778
24 h madal
$ 0.001911
24 h kõrge

$ 0.001778
$ 0.001911
$ 15.864331272734143
$ 0.000268864400941886
-0.22%

-0.91%

-8.33%

-8.33%

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) reaalajas hind on $ 0.001829. Viimase 24 tunni jooksul LMCSWAP kaubeldud madalaim $ 0.001778 ja kõrgeim $ 0.001911 näitab aktiivset turu volatiivsust. LMCSWAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 15.864331272734143 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000268864400941886.

Lüliajalise tootluse osas on LMCSWAP muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -0.91% 24 tunni vältel -8.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) – turuteave

No.1822

$ 2.15M
$ 101.42K
$ 3.02M
1.18B
1,650,000,000
1,643,055,931.3224
71.34%

BSC

LIMOCOIN SWAP praegune turukapitalisatsioon on $ 2.15M $ 101.42K 24 tunnise kauplemismahuga. LMCSWAP ringlev varu on 1.18B, mille koguvaru on 1643055931.3224. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.02M.

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LIMOCOIN SWAP tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001697-0.91%
30 päeva$ -0.000729-28.50%
60 päeva$ -0.000057-3.03%
90 päeva$ -0.000241-11.65%
LIMOCOIN SWAP Hinnamuutus täna

Täna registreeris LMCSWAP muutuse $ -0.00001697 (-0.91%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LIMOCOIN SWAP 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000729 (-28.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LIMOCOIN SWAP 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LMCSWAP $ -0.000057 (-3.03%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LIMOCOIN SWAP 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000241 (-11.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LIMOCOIN SWAP hinnaajaloo lehte.

Mis on LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP)

Limocoin: The Future of Tokens in Africa. In the strong and evolving African continent, different economic models make the continent concerned about its future. Limocoin Swap is a token created to achieve, through the principle of crypto assets, the evolution of market solutions.

LIMOCOIN SWAP on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LIMOCOIN SWAP investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LMCSWAP panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LIMOCOIN SWAP kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LIMOCOIN SWAP ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LIMOCOIN SWAP hinna ennustus (USD)

Kui palju on LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LIMOCOIN SWAP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LIMOCOIN SWAP hinna ennustust kohe!

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) tokenoomika

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LMCSWAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LIMOCOIN SWAP osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LIMOCOIN SWAP osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LMCSWAP kohalike valuutade suhtes

1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/VND
48.130135
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/AUD
A$0.00278008
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/GBP
0.00133517
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/EUR
0.00155465
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/USD
$0.001829
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/MYR
RM0.00770009
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/TRY
0.07460491
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/JPY
¥0.268863
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/ARS
ARS$2.37223129
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/RUB
0.14578959
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/INR
0.16005579
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/IDR
Rp29.49999587
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/KRW
2.54026152
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/PHP
0.10342995
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/EGP
￡E.0.08826754
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/BRL
R$0.0098766
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/CAD
C$0.00252402
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/BDT
0.22211376
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/NGN
2.80521046
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/UAH
0.07537309
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/VES
Bs0.246915
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/CLP
$1.763156
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/PKR
Rs0.51811912
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/KZT
0.99023889
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/THB
฿0.05924131
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/TWD
NT$0.05492487
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/AED
د.إ0.00671243
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/CHF
Fr0.0014632
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/HKD
HK$0.01430278
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/AMD
֏0.69915354
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/MAD
.د.م0.01644271
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/MXN
$0.03451323
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/PLN
0.00665756
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/RON
лв0.00790128
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/SEK
kr0.01746695
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/BGN
лв0.00305443
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/HUF
Ft0.6174704
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/CZK
0.0382261
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/KWD
د.ك0.000557845
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/ILS
0.00616373
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/NOK
kr0.01863751
1 LIMOCOIN SWAP(LMCSWAP)/NZD
$0.00307272

LIMOCOIN SWAP ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LIMOCOIN SWAP võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse LIMOCOIN SWAP ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LIMOCOIN SWAP kohta

Kui palju on LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) tänapäeval väärt?
Reaalajas LMCSWAP hind USD on 0.001829 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LMCSWAP/USD hind?
Praegune hind LMCSWAP/USD on $ 0.001829. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LIMOCOIN SWAP turukapitalisatsioon?
LMCSWAP turukapitalisatsioon on $ 2.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LMCSWAP ringlev varu?
LMCSWAP ringlev varu on 1.18B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LMCSWAP (ATH) hind?
LMCSWAP saavutab ATH hinna summas 15.864331272734143 USD.
Mis oli kõigi aegade LMCSWAP madalaim (ATL) hind?
LMCSWAP nägi ATL hinda summas 0.000268864400941886 USD.
Milline on LMCSWAP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LMCSWAP kauplemismaht on $ 101.42K USD.
Kas LMCSWAP sel aastal kõrgemale ka suundub?
LMCSWAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LMCSWAP hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 01:35:11 (UTC+8)

LIMOCOIN SWAP (LMCSWAP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

