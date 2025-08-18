Large Language Model (LLM) reaalajas hind on $ 0.0012179. Viimase 24 tunni jooksul LLM kaubeldud madalaim $ 0.0011065 ja kõrgeim $ 0.0012394 näitab aktiivset turu volatiivsust. LLMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1446668034210282 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00083992100116347.
Lüliajalise tootluse osas on LLM muutunud +0.92% viimase tunni jooksul, +1.63% 24 tunni vältel -3.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Large Language Model (LLM) – turuteave
Large Language Model praegune turukapitalisatsioon on $ 1.22M$ 58.78K 24 tunnise kauplemismahuga. LLM ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999997360. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Large Language Model (LLM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Large Language Model tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000019532
+1.63%
30 päeva
$ -0.0001244
-9.27%
60 päeva
$ -0.0006169
-33.63%
90 päeva
$ -0.0015051
-55.28%
Large Language Model Hinnamuutus täna
Täna registreeris LLM muutuse $ +0.000019532 (+1.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Large Language Model 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001244 (-9.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Large Language Model 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LLM $ -0.0006169 (-33.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Large Language Model 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0015051 (-55.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Large Language Model (LLM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$LLM (Large Language Model) represents a new fusion of advanced AI technology and memetics, pushing the boundaries of both fields by blending AI with the playful, irreverent, and often rebellious culture of internet memes.
Large Language Model hinna ennustus (USD)
