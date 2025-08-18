Rohkem infot LLM

Large Language Model hind(LLM)

$0.0012178
Large Language Model (LLM) reaalajas hinnagraafik
Large Language Model (LLM) hinna teave (USD)

Large Language Model (LLM) reaalajas hind on $ 0.0012179. Viimase 24 tunni jooksul LLM kaubeldud madalaim $ 0.0011065 ja kõrgeim $ 0.0012394 näitab aktiivset turu volatiivsust. LLMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1446668034210282 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00083992100116347.

Lüliajalise tootluse osas on LLM muutunud +0.92% viimase tunni jooksul, +1.63% 24 tunni vältel -3.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Large Language Model (LLM) – turuteave

No.2071

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

$ 58.78K
$ 58.78K$ 58.78K

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,997,360
999,997,360 999,997,360

SOL

Large Language Model praegune turukapitalisatsioon on $ 1.22M $ 58.78K 24 tunnise kauplemismahuga. LLM ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999997360. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Large Language Model (LLM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Large Language Model tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000019532+1.63%
30 päeva$ -0.0001244-9.27%
60 päeva$ -0.0006169-33.63%
90 päeva$ -0.0015051-55.28%
Large Language Model Hinnamuutus täna

Täna registreeris LLM muutuse $ +0.000019532 (+1.63%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Large Language Model 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001244 (-9.27%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Large Language Model 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LLM $ -0.0006169 (-33.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Large Language Model 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0015051 (-55.28%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Large Language Model (LLM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Large Language Model hinnaajaloo lehte.

Mis on Large Language Model (LLM)

$LLM (Large Language Model) represents a new fusion of advanced AI technology and memetics, pushing the boundaries of both fields by blending AI with the playful, irreverent, and often rebellious culture of internet memes.

Large Language Model on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Large Language Model investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LLM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Large Language Model kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Large Language Model ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Large Language Model hinna ennustus (USD)

Kui palju on Large Language Model (LLM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Large Language Model (LLM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Large Language Model nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Large Language Model hinna ennustust kohe!

Large Language Model (LLM) tokenoomika

Large Language Model (LLM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LLM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Large Language Model (LLM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Large Language Model osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Large Language Model osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LLM kohalike valuutade suhtes

Large Language Model ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Large Language Model võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Large Language Model kohta

Kui palju on Large Language Model (LLM) tänapäeval väärt?
Reaalajas LLM hind USD on 0.0012179 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LLM/USD hind?
Praegune hind LLM/USD on $ 0.0012179. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Large Language Model turukapitalisatsioon?
LLM turukapitalisatsioon on $ 1.22M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LLM ringlev varu?
LLM ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LLM (ATH) hind?
LLM saavutab ATH hinna summas 0.1446668034210282 USD.
Mis oli kõigi aegade LLM madalaim (ATL) hind?
LLM nägi ATL hinda summas 0.00083992100116347 USD.
Milline on LLM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LLM kauplemismaht on $ 58.78K USD.
Kas LLM sel aastal kõrgemale ka suundub?
LLM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LLM hinna ennustust.
Large Language Model (LLM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

