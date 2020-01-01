LightLink (LL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LightLink (LL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LightLink (LL) teave LightLink is an Ethereum Layer 2 blockchain that abstracts it all—from transactions and private keys to any interaction with the blockchain. Ametlik veebisait: https://lightlink.io Valge raamat: https://docs.lightlink.io Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x0921799CB1d702148131024d18fCdE022129Dc73 Ostke LL kohe!

LightLink (LL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LightLink (LL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 81.67M $ 81.67M $ 81.67M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.87M $ 13.87M $ 13.87M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Kõigi aegade madalaim: $ 0.011224381498808693 $ 0.011224381498808693 $ 0.011224381498808693 Praegune hind: $ 0.01387 $ 0.01387 $ 0.01387 Lisateave LightLink (LL) hinna kohta

LightLink (LL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LightLink (LL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LL tokeni tokenoomikat, avastage LL tokeni reaalajas hinda!

LightLink (LL) hinna ajalugu LL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LL hinna ajalugu kohe!

LL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LL võiks suunduda? Meie LL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LL tokeni hinna ennustust kohe!

