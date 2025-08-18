Rohkem infot LL

LL Hinnainfo

LL Valge raamat

LL Ametlik veebisait

LL Tokenoomika

LL Hinnaprognoos

LL Ajalugu

LL – ostujuhend

LL-usaldusraha valuutakonverter

LL Hetketurg

LL USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

LightLink logo

LightLink hind(LL)

1 LL/USD reaalajas hind:

$0.01413
$0.01413$0.01413
-0.35%1D
USD
LightLink (LL) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:35:04 (UTC+8)

LightLink (LL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01409
$ 0.01409$ 0.01409
24 h madal
$ 0.0143
$ 0.0143$ 0.0143
24 h kõrge

$ 0.01409
$ 0.01409$ 0.01409

$ 0.0143
$ 0.0143$ 0.0143

$ 16.05531233128707
$ 16.05531233128707$ 16.05531233128707

$ 0.011224381498808693
$ 0.011224381498808693$ 0.011224381498808693

-0.15%

-0.35%

-0.64%

-0.64%

LightLink (LL) reaalajas hind on $ 0.01413. Viimase 24 tunni jooksul LL kaubeldud madalaim $ 0.01409 ja kõrgeim $ 0.0143 näitab aktiivset turu volatiivsust. LLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 16.05531233128707 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011224381498808693.

Lüliajalise tootluse osas on LL muutunud -0.15% viimase tunni jooksul, -0.35% 24 tunni vältel -0.64% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LightLink (LL) – turuteave

No.2059

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

$ 56.87K
$ 56.87K$ 56.87K

$ 14.13M
$ 14.13M$ 14.13M

81.67M
81.67M 81.67M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

8.16%

ETH

LightLink praegune turukapitalisatsioon on $ 1.15M $ 56.87K 24 tunnise kauplemismahuga. LL ringlev varu on 81.67M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.13M.

LightLink (LL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LightLink tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000496-0.35%
30 päeva$ 00.00%
60 päeva$ +0.00067+4.97%
90 päeva$ -0.00174-10.97%
LightLink Hinnamuutus täna

Täna registreeris LL muutuse $ -0.0000496 (-0.35%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LightLink 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ 0 (0.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LightLink 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LL $ +0.00067 (+4.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LightLink 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00174 (-10.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LightLink (LL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LightLink hinnaajaloo lehte.

Mis on LightLink (LL)

LightLink is an Ethereum Layer 2 blockchain that abstracts it all—from transactions and private keys to any interaction with the blockchain.

LightLink on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LightLink investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LightLink kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LightLink ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LightLink hinna ennustus (USD)

Kui palju on LightLink (LL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LightLink (LL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LightLink nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LightLink hinna ennustust kohe!

LightLink (LL) tokenoomika

LightLink (LL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LightLink (LL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LightLink osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LightLink osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LL kohalike valuutade suhtes

1 LightLink(LL)/VND
371.83095
1 LightLink(LL)/AUD
A$0.0214776
1 LightLink(LL)/GBP
0.0103149
1 LightLink(LL)/EUR
0.0120105
1 LightLink(LL)/USD
$0.01413
1 LightLink(LL)/MYR
RM0.0594873
1 LightLink(LL)/TRY
0.5763627
1 LightLink(LL)/JPY
¥2.07711
1 LightLink(LL)/ARS
ARS$18.3267513
1 LightLink(LL)/RUB
1.1263023
1 LightLink(LL)/INR
1.2365163
1 LightLink(LL)/IDR
Rp227.9031939
1 LightLink(LL)/KRW
19.6248744
1 LightLink(LL)/PHP
0.7990515
1 LightLink(LL)/EGP
￡E.0.6819138
1 LightLink(LL)/BRL
R$0.076302
1 LightLink(LL)/CAD
C$0.0194994
1 LightLink(LL)/BDT
1.7159472
1 LightLink(LL)/NGN
21.6717462
1 LightLink(LL)/UAH
0.5822973
1 LightLink(LL)/VES
Bs1.90755
1 LightLink(LL)/CLP
$13.62132
1 LightLink(LL)/PKR
Rs4.0027464
1 LightLink(LL)/KZT
7.6501233
1 LightLink(LL)/THB
฿0.4576707
1 LightLink(LL)/TWD
NT$0.4243239
1 LightLink(LL)/AED
د.إ0.0518571
1 LightLink(LL)/CHF
Fr0.011304
1 LightLink(LL)/HKD
HK$0.1104966
1 LightLink(LL)/AMD
֏5.4013338
1 LightLink(LL)/MAD
.د.م0.1270287
1 LightLink(LL)/MXN
$0.2666331
1 LightLink(LL)/PLN
0.0514332
1 LightLink(LL)/RON
лв0.0610416
1 LightLink(LL)/SEK
kr0.1349415
1 LightLink(LL)/BGN
лв0.0235971
1 LightLink(LL)/HUF
Ft4.770288
1 LightLink(LL)/CZK
0.295317
1 LightLink(LL)/KWD
د.ك0.00430965
1 LightLink(LL)/ILS
0.0476181
1 LightLink(LL)/NOK
kr0.1439847
1 LightLink(LL)/NZD
$0.0237384

LightLink ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LightLink võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse LightLink ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LightLink kohta

Kui palju on LightLink (LL) tänapäeval väärt?
Reaalajas LL hind USD on 0.01413 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LL/USD hind?
Praegune hind LL/USD on $ 0.01413. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LightLink turukapitalisatsioon?
LL turukapitalisatsioon on $ 1.15M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LL ringlev varu?
LL ringlev varu on 81.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LL (ATH) hind?
LL saavutab ATH hinna summas 16.05531233128707 USD.
Mis oli kõigi aegade LL madalaim (ATL) hind?
LL nägi ATL hinda summas 0.011224381498808693 USD.
Milline on LL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LL kauplemismaht on $ 56.87K USD.
Kas LL sel aastal kõrgemale ka suundub?
LL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LL hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:35:04 (UTC+8)

LightLink (LL) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LL/USD kalkulaator

Summa

LL
LL
USD
USD

1 LL = 0.01413 USD

Kauplemine: LL

LLUSDT
$0.01413
$0.01413$0.01413
-0.27%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu