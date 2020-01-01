Libra Incentix (LIXX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Libra Incentix (LIXX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Libra Incentix (LIXX) teave LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers. Ametlik veebisait: https://home.libraincentix.com Valge raamat: https://home.libraincentix.com/files/Libra%20Incentix_v1.1.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x16530b5C105fcB7c50BC84A039a0a4ed806a5124 Ostke LIXX kohe!

Libra Incentix (LIXX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Libra Incentix (LIXX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0053252 $ 0.0053252 $ 0.0053252 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000032403081443985 $ 0.000032403081443985 $ 0.000032403081443985 Praegune hind: $ 0.0003365 $ 0.0003365 $ 0.0003365 Lisateave Libra Incentix (LIXX) hinna kohta

Libra Incentix (LIXX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Libra Incentix (LIXX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LIXX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LIXX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LIXX tokeni tokenoomikat, avastage LIXX tokeni reaalajas hinda!

Libra Incentix (LIXX) hinna ajalugu LIXX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LIXX hinna ajalugu kohe!

