Libra Incentix (LIXX) reaalajas hind on $ 0.000054. Viimase 24 tunni jooksul LIXX kaubeldud madalaim $ 0.00005 ja kõrgeim $ 0.000059 näitab aktiivset turu volatiivsust. LIXXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7071841572092846 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000032403081443985.
Lüliajalise tootluse osas on LIXX muutunud +1.88% viimase tunni jooksul, +1.88% 24 tunni vältel +3.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Libra Incentix (LIXX) – turuteave
Libra Incentix praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 14.80K 24 tunnise kauplemismahuga. LIXX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 15000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 810.00K.
Libra Incentix (LIXX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Libra Incentix tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000000996
+1.88%
30 päeva
$ -0.0007617
-93.38%
60 päeva
$ -0.0002523
-82.38%
90 päeva
$ -0.0002608
-82.85%
Libra Incentix Hinnamuutus täna
Täna registreeris LIXX muutuse $ +0.000000996 (+1.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Libra Incentix 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0007617 (-93.38%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Libra Incentix 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LIXX $ -0.0002523 (-82.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Libra Incentix 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0002608 (-82.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Libra Incentix (LIXX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers.
Libra Incentix on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Libra Incentix investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LIXX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Libra Incentix kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Libra Incentix ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Libra Incentix hinna ennustus (USD)
Kui palju on Libra Incentix (LIXX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Libra Incentix (LIXX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Libra Incentix nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Libra Incentix (LIXX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LIXX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Libra Incentix (LIXX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Libra Incentix osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Libra Incentix osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.