Rohkem infot LIXX

LIXX Hinnainfo

LIXX Valge raamat

LIXX Ametlik veebisait

LIXX Tokenoomika

LIXX Hinnaprognoos

LIXX Ajalugu

LIXX – ostujuhend

LIXX-usaldusraha valuutakonverter

LIXX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Libra Incentix logo

Libra Incentix hind(LIXX)

1 LIXX/USD reaalajas hind:

$0.000054
$0.000054$0.000054
+1.88%1D
USD
Libra Incentix (LIXX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:24:32 (UTC+8)

Libra Incentix (LIXX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00005
$ 0.00005$ 0.00005
24 h madal
$ 0.000059
$ 0.000059$ 0.000059
24 h kõrge

$ 0.00005
$ 0.00005$ 0.00005

$ 0.000059
$ 0.000059$ 0.000059

$ 0.7071841572092846
$ 0.7071841572092846$ 0.7071841572092846

$ 0.000032403081443985
$ 0.000032403081443985$ 0.000032403081443985

+1.88%

+1.88%

+3.25%

+3.25%

Libra Incentix (LIXX) reaalajas hind on $ 0.000054. Viimase 24 tunni jooksul LIXX kaubeldud madalaim $ 0.00005 ja kõrgeim $ 0.000059 näitab aktiivset turu volatiivsust. LIXXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7071841572092846 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000032403081443985.

Lüliajalise tootluse osas on LIXX muutunud +1.88% viimase tunni jooksul, +1.88% 24 tunni vältel +3.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Libra Incentix (LIXX) – turuteave

No.4602

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 14.80K
$ 14.80K$ 14.80K

$ 810.00K
$ 810.00K$ 810.00K

0.00
0.00 0.00

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

15,000,000,000
15,000,000,000 15,000,000,000

0.00%

BSC

Libra Incentix praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 14.80K 24 tunnise kauplemismahuga. LIXX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 15000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 810.00K.

Libra Incentix (LIXX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Libra Incentix tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000996+1.88%
30 päeva$ -0.0007617-93.38%
60 päeva$ -0.0002523-82.38%
90 päeva$ -0.0002608-82.85%
Libra Incentix Hinnamuutus täna

Täna registreeris LIXX muutuse $ +0.000000996 (+1.88%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Libra Incentix 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0007617 (-93.38%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Libra Incentix 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LIXX $ -0.0002523 (-82.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Libra Incentix 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0002608 (-82.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Libra Incentix (LIXX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Libra Incentix hinnaajaloo lehte.

Mis on Libra Incentix (LIXX)

LIX is an innovative project aiming to revolutionize the loyalty industry through its robust blockchain-powered platform. At its core, LIXX utility token serves as the cornerstone, enabling users to access exclusive rewards, discounts, and gift vouchers.

Libra Incentix on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Libra Incentix investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LIXX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Libra Incentix kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Libra Incentix ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Libra Incentix hinna ennustus (USD)

Kui palju on Libra Incentix (LIXX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Libra Incentix (LIXX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Libra Incentix nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Libra Incentix hinna ennustust kohe!

Libra Incentix (LIXX) tokenoomika

Libra Incentix (LIXX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LIXX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Libra Incentix (LIXX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Libra Incentix osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Libra Incentix osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LIXX kohalike valuutade suhtes

1 Libra Incentix(LIXX)/VND
1.42101
1 Libra Incentix(LIXX)/AUD
A$0.00008208
1 Libra Incentix(LIXX)/GBP
0.00003942
1 Libra Incentix(LIXX)/EUR
0.0000459
1 Libra Incentix(LIXX)/USD
$0.000054
1 Libra Incentix(LIXX)/MYR
RM0.00022734
1 Libra Incentix(LIXX)/TRY
0.00220266
1 Libra Incentix(LIXX)/JPY
¥0.007938
1 Libra Incentix(LIXX)/ARS
ARS$0.07003854
1 Libra Incentix(LIXX)/RUB
0.00430434
1 Libra Incentix(LIXX)/INR
0.00472554
1 Libra Incentix(LIXX)/IDR
Rp0.87096762
1 Libra Incentix(LIXX)/KRW
0.07499952
1 Libra Incentix(LIXX)/PHP
0.0030537
1 Libra Incentix(LIXX)/EGP
￡E.0.00260604
1 Libra Incentix(LIXX)/BRL
R$0.0002916
1 Libra Incentix(LIXX)/CAD
C$0.00007452
1 Libra Incentix(LIXX)/BDT
0.00655776
1 Libra Incentix(LIXX)/NGN
0.08282196
1 Libra Incentix(LIXX)/UAH
0.00222534
1 Libra Incentix(LIXX)/VES
Bs0.00729
1 Libra Incentix(LIXX)/CLP
$0.052056
1 Libra Incentix(LIXX)/PKR
Rs0.01529712
1 Libra Incentix(LIXX)/KZT
0.02923614
1 Libra Incentix(LIXX)/THB
฿0.00174906
1 Libra Incentix(LIXX)/TWD
NT$0.00162162
1 Libra Incentix(LIXX)/AED
د.إ0.00019818
1 Libra Incentix(LIXX)/CHF
Fr0.0000432
1 Libra Incentix(LIXX)/HKD
HK$0.00042228
1 Libra Incentix(LIXX)/AMD
֏0.02064204
1 Libra Incentix(LIXX)/MAD
.د.م0.00048546
1 Libra Incentix(LIXX)/MXN
$0.00101898
1 Libra Incentix(LIXX)/PLN
0.00019656
1 Libra Incentix(LIXX)/RON
лв0.00023328
1 Libra Incentix(LIXX)/SEK
kr0.0005157
1 Libra Incentix(LIXX)/BGN
лв0.00009018
1 Libra Incentix(LIXX)/HUF
Ft0.0182304
1 Libra Incentix(LIXX)/CZK
0.0011286
1 Libra Incentix(LIXX)/KWD
د.ك0.00001647
1 Libra Incentix(LIXX)/ILS
0.00018198
1 Libra Incentix(LIXX)/NOK
kr0.00055026
1 Libra Incentix(LIXX)/NZD
$0.00009072

Libra Incentix ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Libra Incentix võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Libra Incentix ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Libra Incentix kohta

Kui palju on Libra Incentix (LIXX) tänapäeval väärt?
Reaalajas LIXX hind USD on 0.000054 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LIXX/USD hind?
Praegune hind LIXX/USD on $ 0.000054. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Libra Incentix turukapitalisatsioon?
LIXX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LIXX ringlev varu?
LIXX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LIXX (ATH) hind?
LIXX saavutab ATH hinna summas 0.7071841572092846 USD.
Mis oli kõigi aegade LIXX madalaim (ATL) hind?
LIXX nägi ATL hinda summas 0.000032403081443985 USD.
Milline on LIXX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LIXX kauplemismaht on $ 14.80K USD.
Kas LIXX sel aastal kõrgemale ka suundub?
LIXX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LIXX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:24:32 (UTC+8)

Libra Incentix (LIXX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LIXX/USD kalkulaator

Summa

LIXX
LIXX
USD
USD

1 LIXX = 0.000054 USD

Kauplemine: LIXX

LIXXUSDT
$0.000054
$0.000054$0.000054
+1.88%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu