LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
USD

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) teave

Liquidium is the leading non-custodial lending protocol on Bitcoin allowing users to borrow and lend BTC against their Bitcoin assets (Ordinals, Runes, and more).

Ametlik veebisait:
https://liquidium.org
Valge raamat:
https://tokenomics.liquidium.fi
Plokiahela Explorer:
https://ordiscan.com/rune/LIQUIDIUMTOKEN

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 4.18M
$ 4.18M
Koguvaru:
$ 100.00M
$ 100.00M
Ringlev varu:
$ 21.83M
$ 21.83M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 19.14M
$ 19.14M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.496
$ 0.496
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.000702832055826553
$ 0.000702832055826553
Praegune hind:
$ 0.1914
$ 0.1914

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate LIQUIDIUM tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

LIQUIDIUM tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate LIQUIDIUM tokeni tokenoomikat, avastage LIQUIDIUM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LIQUIDIUM

Kas olete huvitatud LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LIQUIDIUM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) hinna ajalugu

LIQUIDIUM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

LIQUIDIUM – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu LIQUIDIUM võiks suunduda? Meie LIQUIDIUM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.