LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) teave Liquidium is the leading non-custodial lending protocol on Bitcoin allowing users to borrow and lend BTC against their Bitcoin assets (Ordinals, Runes, and more). Ametlik veebisait: https://liquidium.org Valge raamat: https://tokenomics.liquidium.fi Plokiahela Explorer: https://ordiscan.com/rune/LIQUIDIUMTOKEN Ostke LIQUIDIUM kohe!

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 21.83M $ 21.83M $ 21.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 19.14M $ 19.14M $ 19.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.496 $ 0.496 $ 0.496 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000702832055826553 $ 0.000702832055826553 $ 0.000702832055826553 Praegune hind: $ 0.1914 $ 0.1914 $ 0.1914 Lisateave LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) hinna kohta

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LIQUIDIUM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LIQUIDIUM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LIQUIDIUM tokeni tokenoomikat, avastage LIQUIDIUM tokeni reaalajas hinda!

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) hinna ajalugu LIQUIDIUM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LIQUIDIUM hinna ajalugu kohe!

LIQUIDIUM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LIQUIDIUM võiks suunduda? Meie LIQUIDIUM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LIQUIDIUM tokeni hinna ennustust kohe!

