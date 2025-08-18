Mis on LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM)

Liquidium is the leading non-custodial lending protocol on Bitcoin allowing users to borrow and lend BTC against their Bitcoin assets (Ordinals, Runes, and more).

LIQUIDIUM.TOKEN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LIQUIDIUM.TOKEN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida LIQUIDIUM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse LIQUIDIUM.TOKEN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LIQUIDIUM.TOKEN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LIQUIDIUM.TOKEN hinna ennustus (USD)

Kui palju on LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LIQUIDIUM.TOKEN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LIQUIDIUM.TOKEN hinna ennustust kohe!

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) tokenoomika

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LIQUIDIUM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LIQUIDIUM.TOKEN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LIQUIDIUM.TOKEN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LIQUIDIUM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

LIQUIDIUM.TOKEN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LIQUIDIUM.TOKEN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LIQUIDIUM.TOKEN kohta Kui palju on LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) tänapäeval väärt? Reaalajas LIQUIDIUM hind USD on 0.1932 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LIQUIDIUM/USD hind? $ 0.1932 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LIQUIDIUM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on LIQUIDIUM.TOKEN turukapitalisatsioon? LIQUIDIUM turukapitalisatsioon on $ 4.22M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LIQUIDIUM ringlev varu? LIQUIDIUM ringlev varu on 21.83M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LIQUIDIUM (ATH) hind? LIQUIDIUM saavutab ATH hinna summas 0.4097941998015336 USD . Mis oli kõigi aegade LIQUIDIUM madalaim (ATL) hind? LIQUIDIUM nägi ATL hinda summas 0.000702832055826553 USD . Milline on LIQUIDIUM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LIQUIDIUM kauplemismaht on $ 64.43K USD . Kas LIQUIDIUM sel aastal kõrgemale ka suundub? LIQUIDIUM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LIQUIDIUM hinna ennustust

LIQUIDIUM.TOKEN (LIQUIDIUM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.