iMe Lab (LIME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi iMe Lab (LIME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

iMe Lab (LIME) teave iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram. Ametlik veebisait: https://imem.app/ Valge raamat: https://imem.gitbook.io/faq-eng Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/LimeYH1PCoDMoUqfY1bUnp8ZdZrPN5nFTW3iofkdzCU Ostke LIME kohe!

iMe Lab (LIME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage iMe Lab (LIME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.37M $ 9.37M $ 9.37M Koguvaru: $ 996.08M $ 996.08M $ 996.08M Ringlev varu: $ 754.34M $ 754.34M $ 754.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.37M $ 12.37M $ 12.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.139 $ 0.139 $ 0.139 Kõigi aegade madalaim: $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 $ 0.003896189795708121 Praegune hind: $ 0.01242 $ 0.01242 $ 0.01242 Lisateave iMe Lab (LIME) hinna kohta

iMe Lab (LIME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud iMe Lab (LIME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LIME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LIME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LIME tokeni tokenoomikat, avastage LIME tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LIME Kas olete huvitatud iMe Lab (LIME) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LIME ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LIME MEXC-ist osta!

iMe Lab (LIME) hinna ajalugu LIME hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LIME hinna ajalugu kohe!

LIME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LIME võiks suunduda? Meie LIME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LIME tokeni hinna ennustust kohe!

