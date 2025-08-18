iMe Lab (LIME) reaalajas hind on $ 0.01315. Viimase 24 tunni jooksul LIME kaubeldud madalaim $ 0.013 ja kõrgeim $ 0.0135 näitab aktiivset turu volatiivsust. LIMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4022838344046823 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003896189795708121.
Lüliajalise tootluse osas on LIME muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.64% 24 tunni vältel -0.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
iMe Lab (LIME) – turuteave
No.1153
$ 9.92M
$ 9.92M$ 9.92M
$ 90.95K
$ 90.95K$ 90.95K
$ 13.10M
$ 13.10M$ 13.10M
754.34M
754.34M 754.34M
996,079,000
996,079,000 996,079,000
996,079,000
996,079,000 996,079,000
75.73%
BSC
iMe Lab praegune turukapitalisatsioon on $ 9.92M$ 90.95K 24 tunnise kauplemismahuga. LIME ringlev varu on 754.34M, mille koguvaru on 996079000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.10M.
iMe Lab (LIME) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse iMe Lab tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0002194
-1.64%
30 päeva
$ +0.00157
+13.55%
60 päeva
$ +0.00147
+12.58%
90 päeva
$ -0.00055
-4.02%
iMe Lab Hinnamuutus täna
Täna registreeris LIME muutuse $ -0.0002194 (-1.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
iMe Lab 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00157 (+13.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
iMe Lab 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LIME $ +0.00147 (+12.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
iMe Lab 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00055 (-4.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada iMe Lab (LIME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.
iMe Lab on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie iMe Lab investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LIME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse iMe Lab kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie iMe Lab ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
iMe Lab hinna ennustus (USD)
Kui palju on iMe Lab (LIME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie iMe Lab (LIME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida iMe Lab nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
iMe Lab (LIME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LIME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
iMe Lab (LIME) ostujuhend
Kas otsite, kuidas iMe Lab osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust iMe Lab osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.