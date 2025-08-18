Rohkem infot LIME

LIME Hinnainfo

LIME Valge raamat

LIME Ametlik veebisait

LIME Tokenoomika

LIME Hinnaprognoos

LIME Ajalugu

LIME – ostujuhend

LIME-usaldusraha valuutakonverter

LIME Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

iMe Lab logo

iMe Lab hind(LIME)

1 LIME/USD reaalajas hind:

$0.01316
$0.01316$0.01316
-1.64%1D
USD
iMe Lab (LIME) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:03:39 (UTC+8)

iMe Lab (LIME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.013
$ 0.013$ 0.013
24 h madal
$ 0.0135
$ 0.0135$ 0.0135
24 h kõrge

$ 0.013
$ 0.013$ 0.013

$ 0.0135
$ 0.0135$ 0.0135

$ 0.4022838344046823
$ 0.4022838344046823$ 0.4022838344046823

$ 0.003896189795708121
$ 0.003896189795708121$ 0.003896189795708121

0.00%

-1.64%

-0.53%

-0.53%

iMe Lab (LIME) reaalajas hind on $ 0.01315. Viimase 24 tunni jooksul LIME kaubeldud madalaim $ 0.013 ja kõrgeim $ 0.0135 näitab aktiivset turu volatiivsust. LIMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4022838344046823 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003896189795708121.

Lüliajalise tootluse osas on LIME muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -1.64% 24 tunni vältel -0.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

iMe Lab (LIME) – turuteave

No.1153

$ 9.92M
$ 9.92M$ 9.92M

$ 90.95K
$ 90.95K$ 90.95K

$ 13.10M
$ 13.10M$ 13.10M

754.34M
754.34M 754.34M

996,079,000
996,079,000 996,079,000

996,079,000
996,079,000 996,079,000

75.73%

BSC

iMe Lab praegune turukapitalisatsioon on $ 9.92M $ 90.95K 24 tunnise kauplemismahuga. LIME ringlev varu on 754.34M, mille koguvaru on 996079000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.10M.

iMe Lab (LIME) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse iMe Lab tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0002194-1.64%
30 päeva$ +0.00157+13.55%
60 päeva$ +0.00147+12.58%
90 päeva$ -0.00055-4.02%
iMe Lab Hinnamuutus täna

Täna registreeris LIME muutuse $ -0.0002194 (-1.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

iMe Lab 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00157 (+13.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

iMe Lab 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LIME $ +0.00147 (+12.58%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

iMe Lab 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00055 (-4.02%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada iMe Lab (LIME) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe iMe Lab hinnaajaloo lehte.

Mis on iMe Lab (LIME)

iMe is the first app to combine a full-fledged self-custodial Crypto Wallet and a Telegram-based messaging platform for seamless operations with crypto in the habitual environment of Telegram.

iMe Lab on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie iMe Lab investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LIME panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse iMe Lab kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie iMe Lab ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

iMe Lab hinna ennustus (USD)

Kui palju on iMe Lab (LIME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie iMe Lab (LIME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida iMe Lab nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake iMe Lab hinna ennustust kohe!

iMe Lab (LIME) tokenoomika

iMe Lab (LIME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LIME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

iMe Lab (LIME) ostujuhend

Kas otsite, kuidas iMe Lab osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust iMe Lab osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LIME kohalike valuutade suhtes

1 iMe Lab(LIME)/VND
346.04225
1 iMe Lab(LIME)/AUD
A$0.0201195
1 iMe Lab(LIME)/GBP
0.0095995
1 iMe Lab(LIME)/EUR
0.0111775
1 iMe Lab(LIME)/USD
$0.01315
1 iMe Lab(LIME)/MYR
RM0.0553615
1 iMe Lab(LIME)/TRY
0.5371775
1 iMe Lab(LIME)/JPY
¥1.93305
1 iMe Lab(LIME)/ARS
ARS$17.0335895
1 iMe Lab(LIME)/RUB
1.047266
1 iMe Lab(LIME)/INR
1.1507565
1 iMe Lab(LIME)/IDR
Rp212.0967445
1 iMe Lab(LIME)/KRW
18.263772
1 iMe Lab(LIME)/PHP
0.7436325
1 iMe Lab(LIME)/EGP
￡E.0.634093
1 iMe Lab(LIME)/BRL
R$0.07101
1 iMe Lab(LIME)/CAD
C$0.018147
1 iMe Lab(LIME)/BDT
1.596936
1 iMe Lab(LIME)/NGN
20.168681
1 iMe Lab(LIME)/UAH
0.5419115
1 iMe Lab(LIME)/VES
Bs1.77525
1 iMe Lab(LIME)/CLP
$12.6766
1 iMe Lab(LIME)/PKR
Rs3.725132
1 iMe Lab(LIME)/KZT
7.1195415
1 iMe Lab(LIME)/THB
฿0.425534
1 iMe Lab(LIME)/TWD
NT$0.3948945
1 iMe Lab(LIME)/AED
د.إ0.0482605
1 iMe Lab(LIME)/CHF
Fr0.01052
1 iMe Lab(LIME)/HKD
HK$0.102833
1 iMe Lab(LIME)/AMD
֏5.026719
1 iMe Lab(LIME)/MAD
.د.م0.1182185
1 iMe Lab(LIME)/MXN
$0.246168
1 iMe Lab(LIME)/PLN
0.0477345
1 iMe Lab(LIME)/RON
лв0.056808
1 iMe Lab(LIME)/SEK
kr0.1253195
1 iMe Lab(LIME)/BGN
лв0.0219605
1 iMe Lab(LIME)/HUF
Ft4.436547
1 iMe Lab(LIME)/CZK
0.2747035
1 iMe Lab(LIME)/KWD
د.ك0.00401075
1 iMe Lab(LIME)/ILS
0.0443155
1 iMe Lab(LIME)/NOK
kr0.133604
1 iMe Lab(LIME)/NZD
$0.022092

iMe Lab ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest iMe Lab võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse iMe Lab ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse iMe Lab kohta

Kui palju on iMe Lab (LIME) tänapäeval väärt?
Reaalajas LIME hind USD on 0.01315 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LIME/USD hind?
Praegune hind LIME/USD on $ 0.01315. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on iMe Lab turukapitalisatsioon?
LIME turukapitalisatsioon on $ 9.92M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LIME ringlev varu?
LIME ringlev varu on 754.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LIME (ATH) hind?
LIME saavutab ATH hinna summas 0.4022838344046823 USD.
Mis oli kõigi aegade LIME madalaim (ATL) hind?
LIME nägi ATL hinda summas 0.003896189795708121 USD.
Milline on LIME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LIME kauplemismaht on $ 90.95K USD.
Kas LIME sel aastal kõrgemale ka suundub?
LIME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LIME hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:03:39 (UTC+8)

iMe Lab (LIME) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LIME/USD kalkulaator

Summa

LIME
LIME
USD
USD

1 LIME = 0.01315 USD

Kauplemine: LIME

LIMEUSDT
$0.01316
$0.01316$0.01316
-1.64%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu