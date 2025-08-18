Wink (LIKE) reaalajas hind on $ 0.013631. Viimase 24 tunni jooksul LIKE kaubeldud madalaim $ 0.01243 ja kõrgeim $ 0.014406 näitab aktiivset turu volatiivsust. LIKEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.00581899 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001349657658212979.
Lüliajalise tootluse osas on LIKE muutunud +0.60% viimase tunni jooksul, +0.08% 24 tunni vältel +23.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Wink (LIKE) – turuteave
No.1482
$ 4.51M
$ 4.51M$ 4.51M
$ 56.62K
$ 56.62K$ 56.62K
$ 6.82M
$ 6.82M$ 6.82M
331.16M
331.16M 331.16M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
500,000,000
500,000,000 500,000,000
66.23%
SOL
Wink praegune turukapitalisatsioon on $ 4.51M$ 56.62K 24 tunnise kauplemismahuga. LIKE ringlev varu on 331.16M, mille koguvaru on 500000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.82M.
Wink (LIKE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Wink tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000109
+0.08%
30 päeva
$ +0.001942
+16.61%
60 päeva
$ +0.003801
+38.66%
90 päeva
$ +0.000388
+2.92%
Wink Hinnamuutus täna
Täna registreeris LIKE muutuse $ +0.0000109 (+0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Wink 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.001942 (+16.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Wink 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LIKE $ +0.003801 (+38.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Wink 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000388 (+2.92%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Wink (LIKE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
LIKE is the utility token at the core of an ecosystem of AI & blockchain products built for creators by Like Labs. Like Labs is developing a suite of solutions using AI and blockchain to empower creators, amplify their reach, and create sustainable revenue streams in this new digital age. We believe by removing financial censorship, and providing cutting-edge AI tools, we will create a fairer and more inclusive creator economy.
Wink on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Wink investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LIKE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Wink kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Wink ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Wink hinna ennustus (USD)
Kui palju on Wink (LIKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wink (LIKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wink nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Wink (LIKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LIKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Wink (LIKE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Wink osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Wink osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.