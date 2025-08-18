Mis on Wink (LIKE)

LIKE is the utility token at the core of an ecosystem of AI & blockchain products built for creators by Like Labs. Like Labs is developing a suite of solutions using AI and blockchain to empower creators, amplify their reach, and create sustainable revenue streams in this new digital age. We believe by removing financial censorship, and providing cutting-edge AI tools, we will create a fairer and more inclusive creator economy.

Wink on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Wink hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wink (LIKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wink (LIKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wink nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Wink (LIKE) tokenoomika

Wink (LIKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LIKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Wink (LIKE) ostujuhend

LIKE kohalike valuutade suhtes

Wink ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Wink võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wink kohta Kui palju on Wink (LIKE) tänapäeval väärt? Reaalajas LIKE hind USD on 0.013631 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LIKE/USD hind? $ 0.013631 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LIKE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wink turukapitalisatsioon? LIKE turukapitalisatsioon on $ 4.51M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LIKE ringlev varu? LIKE ringlev varu on 331.16M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LIKE (ATH) hind? LIKE saavutab ATH hinna summas 1.00581899 USD . Mis oli kõigi aegade LIKE madalaim (ATL) hind? LIKE nägi ATL hinda summas 0.001349657658212979 USD . Milline on LIKE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LIKE kauplemismaht on $ 56.62K USD . Kas LIKE sel aastal kõrgemale ka suundub? LIKE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LIKE hinna ennustust

