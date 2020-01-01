LIHUA (LIHUA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi LIHUA (LIHUA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

LIHUA (LIHUA) teave Born in the year of the dragon, Lihua is here to usher in a new age of prosperity. Less of a meme and more of a currency, with its cute cat mascot - the Lihua is here to flip the USD. Ambitious sure, but not impossible. Ametlik veebisait: https://getlihua.com/ Plokiahela Explorer: https://xrpscan.com/account/rnhtvpHsAgigmVemgtzt7pujj4gv6LVL2a Ostke LIHUA kohe!

LIHUA (LIHUA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage LIHUA (LIHUA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 21.30T $ 21.30T $ 21.30T Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0000015 $ 0.0000015 $ 0.0000015 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.000000062 $ 0.000000062 $ 0.000000062 Lisateave LIHUA (LIHUA) hinna kohta

LIHUA (LIHUA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud LIHUA (LIHUA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LIHUA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LIHUA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LIHUA tokeni tokenoomikat, avastage LIHUA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LIHUA Kas olete huvitatud LIHUA (LIHUA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LIHUA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LIHUA MEXC-ist osta!

LIHUA (LIHUA) hinna ajalugu LIHUA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LIHUA hinna ajalugu kohe!

LIHUA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LIHUA võiks suunduda? Meie LIHUA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LIHUA tokeni hinna ennustust kohe!

