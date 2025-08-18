LIHUA (LIHUA) reaalajas hind on $ 0.0000000654. Viimase 24 tunni jooksul LIHUA kaubeldud madalaim $ 0.0000000654 ja kõrgeim $ 0.0000000654 näitab aktiivset turu volatiivsust. LIHUAkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on LIHUA muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -33.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
LIHUA (LIHUA) – turuteave
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.39M
$ 1.39M$ 1.39M
--
----
21,300,000,000,000
21,300,000,000,000 21,300,000,000,000
XRP
LIHUA praegune turukapitalisatsioon on --$ 0.00 24 tunnise kauplemismahuga. LIHUA ringlev varu on --, mille koguvaru on 21300000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
LIHUA (LIHUA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse LIHUA tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0000001031
-61.19%
60 päeva
$ -0.0000000096
-12.80%
90 päeva
$ -0.0000000775
-54.24%
LIHUA Hinnamuutus täna
Täna registreeris LIHUA muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
LIHUA 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000001031 (-61.19%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
LIHUA 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LIHUA $ -0.0000000096 (-12.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
LIHUA 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000775 (-54.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada LIHUA (LIHUA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Born in the year of the dragon, Lihua is here to usher in a new age of prosperity. Less of a meme and more of a currency, with its cute cat mascot - the Lihua is here to flip the USD. Ambitious sure, but not impossible.
LIHUA on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LIHUA investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LIHUA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse LIHUA kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LIHUA ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
LIHUA hinna ennustus (USD)
Kui palju on LIHUA (LIHUA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LIHUA (LIHUA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LIHUA nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
LIHUA (LIHUA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LIHUA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
LIHUA (LIHUA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas LIHUA osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LIHUA osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.