Rohkem infot LIFE

LIFE Hinnainfo

LIFE Ametlik veebisait

LIFE Tokenoomika

LIFE Hinnaprognoos

LIFE Ajalugu

LIFE – ostujuhend

LIFE-usaldusraha valuutakonverter

LIFE Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Life Crypto logo

Life Crypto hind(LIFE)

1 LIFE/USD reaalajas hind:

$0.00004991
$0.00004991$0.00004991
-0.06%1D
USD
Life Crypto (LIFE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:42:52 (UTC+8)

Life Crypto (LIFE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000498
$ 0.0000498$ 0.0000498
24 h madal
$ 0.00005046
$ 0.00005046$ 0.00005046
24 h kõrge

$ 0.0000498
$ 0.0000498$ 0.0000498

$ 0.00005046
$ 0.00005046$ 0.00005046

$ 0.041196202448284376
$ 0.041196202448284376$ 0.041196202448284376

$ 0.000024382260659893
$ 0.000024382260659893$ 0.000024382260659893

-0.05%

-0.06%

+13.84%

+13.84%

Life Crypto (LIFE) reaalajas hind on $ 0.00004991. Viimase 24 tunni jooksul LIFE kaubeldud madalaim $ 0.0000498 ja kõrgeim $ 0.00005046 näitab aktiivset turu volatiivsust. LIFEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.041196202448284376 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000024382260659893.

Lüliajalise tootluse osas on LIFE muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +13.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Life Crypto (LIFE) – turuteave

No.2801

$ 131.32K
$ 131.32K$ 131.32K

$ 53.11K
$ 53.11K$ 53.11K

$ 499.10K
$ 499.10K$ 499.10K

2.63B
2.63B 2.63B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

26.31%

ETH

Life Crypto praegune turukapitalisatsioon on $ 131.32K $ 53.11K 24 tunnise kauplemismahuga. LIFE ringlev varu on 2.63B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 499.10K.

Life Crypto (LIFE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Life Crypto tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000003-0.06%
30 päeva$ -0.00000077-1.52%
60 päeva$ +0.00000789+18.77%
90 päeva$ +0.00000777+18.43%
Life Crypto Hinnamuutus täna

Täna registreeris LIFE muutuse $ -0.00000003 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Life Crypto 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000077 (-1.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Life Crypto 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LIFE $ +0.00000789 (+18.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Life Crypto 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000777 (+18.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Life Crypto (LIFE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Life Crypto hinnaajaloo lehte.

Mis on Life Crypto (LIFE)

LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.

Life Crypto on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Life Crypto investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LIFE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Life Crypto kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Life Crypto ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Life Crypto hinna ennustus (USD)

Kui palju on Life Crypto (LIFE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Life Crypto (LIFE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Life Crypto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Life Crypto hinna ennustust kohe!

Life Crypto (LIFE) tokenoomika

Life Crypto (LIFE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LIFE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Life Crypto (LIFE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Life Crypto osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Life Crypto osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LIFE kohalike valuutade suhtes

1 Life Crypto(LIFE)/VND
1.31338165
1 Life Crypto(LIFE)/AUD
A$0.0000758632
1 Life Crypto(LIFE)/GBP
0.0000364343
1 Life Crypto(LIFE)/EUR
0.0000424235
1 Life Crypto(LIFE)/USD
$0.00004991
1 Life Crypto(LIFE)/MYR
RM0.0002101211
1 Life Crypto(LIFE)/TRY
0.0020358289
1 Life Crypto(LIFE)/JPY
¥0.00733677
1 Life Crypto(LIFE)/ARS
ARS$0.0647337691
1 Life Crypto(LIFE)/RUB
0.0039783261
1 Life Crypto(LIFE)/INR
0.0043676241
1 Life Crypto(LIFE)/IDR
Rp0.8049998873
1 Life Crypto(LIFE)/KRW
0.0693190008
1 Life Crypto(LIFE)/PHP
0.0028224105
1 Life Crypto(LIFE)/EGP
￡E.0.0024086566
1 Life Crypto(LIFE)/BRL
R$0.000269514
1 Life Crypto(LIFE)/CAD
C$0.0000688758
1 Life Crypto(LIFE)/BDT
0.0060610704
1 Life Crypto(LIFE)/NGN
0.0765489634
1 Life Crypto(LIFE)/UAH
0.0020567911
1 Life Crypto(LIFE)/VES
Bs0.00673785
1 Life Crypto(LIFE)/CLP
$0.04811324
1 Life Crypto(LIFE)/PKR
Rs0.0141385048
1 Life Crypto(LIFE)/KZT
0.0270217731
1 Life Crypto(LIFE)/THB
฿0.001612093
1 Life Crypto(LIFE)/TWD
NT$0.0014987973
1 Life Crypto(LIFE)/AED
د.إ0.0001831697
1 Life Crypto(LIFE)/CHF
Fr0.000039928
1 Life Crypto(LIFE)/HKD
HK$0.0003902962
1 Life Crypto(LIFE)/AMD
֏0.0190785966
1 Life Crypto(LIFE)/MAD
.د.م0.0004486909
1 Life Crypto(LIFE)/MXN
$0.0009418017
1 Life Crypto(LIFE)/PLN
0.0001816724
1 Life Crypto(LIFE)/RON
лв0.0002156112
1 Life Crypto(LIFE)/SEK
kr0.0004766405
1 Life Crypto(LIFE)/BGN
лв0.0000833497
1 Life Crypto(LIFE)/HUF
Ft0.016849616
1 Life Crypto(LIFE)/CZK
0.001043119
1 Life Crypto(LIFE)/KWD
د.ك0.00001522255
1 Life Crypto(LIFE)/ILS
0.0001681967
1 Life Crypto(LIFE)/NOK
kr0.0005085829
1 Life Crypto(LIFE)/NZD
$0.0000838488

Life Crypto ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Life Crypto võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Life Crypto ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Life Crypto kohta

Kui palju on Life Crypto (LIFE) tänapäeval väärt?
Reaalajas LIFE hind USD on 0.00004991 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LIFE/USD hind?
Praegune hind LIFE/USD on $ 0.00004991. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Life Crypto turukapitalisatsioon?
LIFE turukapitalisatsioon on $ 131.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LIFE ringlev varu?
LIFE ringlev varu on 2.63B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LIFE (ATH) hind?
LIFE saavutab ATH hinna summas 0.041196202448284376 USD.
Mis oli kõigi aegade LIFE madalaim (ATL) hind?
LIFE nägi ATL hinda summas 0.000024382260659893 USD.
Milline on LIFE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LIFE kauplemismaht on $ 53.11K USD.
Kas LIFE sel aastal kõrgemale ka suundub?
LIFE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LIFE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:42:52 (UTC+8)

Life Crypto (LIFE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LIFE/USD kalkulaator

Summa

LIFE
LIFE
USD
USD

1 LIFE = 0.00004991 USD

Kauplemine: LIFE

LIFEUSDT
$0.00004991
$0.00004991$0.00004991
+0.04%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu