Life Crypto (LIFE) reaalajas hind on $ 0.00004991. Viimase 24 tunni jooksul LIFE kaubeldud madalaim $ 0.0000498 ja kõrgeim $ 0.00005046 näitab aktiivset turu volatiivsust. LIFEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.041196202448284376 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000024382260659893.
Lüliajalise tootluse osas on LIFE muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -0.06% 24 tunni vältel +13.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Life Crypto (LIFE) – turuteave
No.2801
$ 131.32K
$ 131.32K$ 131.32K
$ 53.11K
$ 53.11K$ 53.11K
$ 499.10K
$ 499.10K$ 499.10K
2.63B
2.63B 2.63B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
26.31%
ETH
Life Crypto praegune turukapitalisatsioon on $ 131.32K$ 53.11K 24 tunnise kauplemismahuga. LIFE ringlev varu on 2.63B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 499.10K.
Life Crypto (LIFE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Life Crypto tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000003
-0.06%
30 päeva
$ -0.00000077
-1.52%
60 päeva
$ +0.00000789
+18.77%
90 päeva
$ +0.00000777
+18.43%
Life Crypto Hinnamuutus täna
Täna registreeris LIFE muutuse $ -0.00000003 (-0.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Life Crypto 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00000077 (-1.52%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Life Crypto 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LIFE $ +0.00000789 (+18.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Life Crypto 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00000777 (+18.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Life Crypto (LIFE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
LifeCrypto is an innovative payment network and a new kind of money. LIFE provides flexibility and simplicity to crypto users, allowing for hassle free transactions, using just the username of a receiver to send funds.
Life Crypto on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Life Crypto investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LIFE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Life Crypto kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Life Crypto ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Life Crypto hinna ennustus (USD)
Kui palju on Life Crypto (LIFE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Life Crypto (LIFE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Life Crypto nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Life Crypto (LIFE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LIFE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Life Crypto (LIFE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Life Crypto osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Life Crypto osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.