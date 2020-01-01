Torch of Liberty (LIBERTY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Torch of Liberty (LIBERTY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Torch of Liberty (LIBERTY) teave $Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will. Ametlik veebisait: https://torchofliberty.global/ Plokiahela Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x6ea8211a1e47dbd8b55c487c0b906ebc57b94444 Ostke LIBERTY kohe!

Torch of Liberty (LIBERTY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Torch of Liberty (LIBERTY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 117.41M $ 117.41M $ 117.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.14789 $ 0.14789 $ 0.14789 Kõigi aegade madalaim: $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 $ 0.014208785126696658 Praegune hind: $ 0.11741 $ 0.11741 $ 0.11741 Lisateave Torch of Liberty (LIBERTY) hinna kohta

Torch of Liberty (LIBERTY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Torch of Liberty (LIBERTY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LIBERTY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LIBERTY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LIBERTY tokeni tokenoomikat, avastage LIBERTY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LIBERTY Kas olete huvitatud Torch of Liberty (LIBERTY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LIBERTY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LIBERTY MEXC-ist osta!

Torch of Liberty (LIBERTY) hinna ajalugu LIBERTY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LIBERTY hinna ajalugu kohe!

LIBERTY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LIBERTY võiks suunduda? Meie LIBERTY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LIBERTY tokeni hinna ennustust kohe!

