Torch of Liberty hind(LIBERTY)

$0.12665
$0.12665
-3.57%1D
Torch of Liberty (LIBERTY) reaalajas hinnagraafik
Torch of Liberty (LIBERTY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.12665
$ 0.12665
24 h madal
$ 0.13692
$ 0.13692
24 h kõrge

$ 0.12665
$ 0.12665

$ 0.13692
$ 0.13692

$ 0.14452529982945186
$ 0.14452529982945186

$ 0.014208785126696658
$ 0.014208785126696658

-4.87%

-3.57%

+31.25%

+31.25%

Torch of Liberty (LIBERTY) reaalajas hind on $ 0.12665. Viimase 24 tunni jooksul LIBERTY kaubeldud madalaim $ 0.12665 ja kõrgeim $ 0.13692 näitab aktiivset turu volatiivsust. LIBERTYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14452529982945186 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.014208785126696658.

Lüliajalise tootluse osas on LIBERTY muutunud -4.87% viimase tunni jooksul, -3.57% 24 tunni vältel +31.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Torch of Liberty (LIBERTY) – turuteave

No.3329

$ 0.00
$ 0.00

$ 54.50K
$ 54.50K

$ 126.65M
$ 126.65M

0.00
0.00

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

0.00%

BSC

Torch of Liberty praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 54.50K 24 tunnise kauplemismahuga. LIBERTY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 126.65M.

Torch of Liberty (LIBERTY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Torch of Liberty tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0046888-3.57%
30 päeva$ +0.0352+38.49%
60 päeva$ +0.0839+196.25%
90 päeva$ +0.10165+406.60%
Torch of Liberty Hinnamuutus täna

Täna registreeris LIBERTY muutuse $ -0.0046888 (-3.57%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Torch of Liberty 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0352 (+38.49%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Torch of Liberty 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LIBERTY $ +0.0839 (+196.25%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Torch of Liberty 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.10165 (+406.60%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Torch of Liberty (LIBERTY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Torch of Liberty hinnaajaloo lehte.

Mis on Torch of Liberty (LIBERTY)

$Liberty is a freedom-themed meme coin featuring a cartoon Statue of Liberty holding a one-dollar coin, symbolizing economic independence and personal will.

Torch of Liberty on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Torch of Liberty investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LIBERTY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Torch of Liberty kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Torch of Liberty ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Torch of Liberty hinna ennustus (USD)

Kui palju on Torch of Liberty (LIBERTY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Torch of Liberty (LIBERTY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Torch of Liberty nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Torch of Liberty hinna ennustust kohe!

Torch of Liberty (LIBERTY) tokenoomika

Torch of Liberty (LIBERTY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LIBERTY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Torch of Liberty (LIBERTY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Torch of Liberty osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Torch of Liberty osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LIBERTY kohalike valuutade suhtes

1 Torch of Liberty(LIBERTY)/VND
3,332.79475
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/AUD
A$0.192508
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/GBP
0.0924545
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/EUR
0.1076525
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/USD
$0.12665
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/MYR
RM0.5331965
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/TRY
5.1660535
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/JPY
¥18.61755
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/ARS
ARS$164.2663165
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/RUB
10.0952715
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/INR
11.0831415
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/IDR
Rp2,042.7416495
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/KRW
175.901652
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/PHP
7.1620575
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/EGP
￡E.6.112129
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/BRL
R$0.68391
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/CAD
C$0.174777
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/BDT
15.380376
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/NGN
194.248171
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/UAH
5.2192465
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/VES
Bs17.09775
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/CLP
$122.0906
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/PKR
Rs35.877412
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/KZT
68.5695765
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/THB
฿4.090795
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/TWD
NT$3.8032995
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/AED
د.إ0.4648055
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/CHF
Fr0.10132
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/HKD
HK$0.990403
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/AMD
֏48.413229
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/MAD
.د.م1.1385835
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/MXN
$2.3898855
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/PLN
0.461006
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/RON
лв0.547128
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/SEK
kr1.2095075
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/BGN
лв0.2115055
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/HUF
Ft42.75704
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/CZK
2.646985
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/KWD
د.ك0.03862825
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/ILS
0.4268105
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/NOK
kr1.2905635
1 Torch of Liberty(LIBERTY)/NZD
Torch of Liberty ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Torch of Liberty võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Torch of Liberty ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Torch of Liberty kohta

Kui palju on Torch of Liberty (LIBERTY) tänapäeval väärt?
Reaalajas LIBERTY hind USD on 0.12665 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LIBERTY/USD hind?
Praegune hind LIBERTY/USD on $ 0.12665. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Torch of Liberty turukapitalisatsioon?
LIBERTY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LIBERTY ringlev varu?
LIBERTY ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LIBERTY (ATH) hind?
LIBERTY saavutab ATH hinna summas 0.14452529982945186 USD.
Mis oli kõigi aegade LIBERTY madalaim (ATL) hind?
LIBERTY nägi ATL hinda summas 0.014208785126696658 USD.
Milline on LIBERTY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LIBERTY kauplemismaht on $ 54.50K USD.
Kas LIBERTY sel aastal kõrgemale ka suundub?
LIBERTY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LIBERTY hinna ennustust.
Torch of Liberty (LIBERTY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 LIBERTY = 0.12665 USD

Kauplemine: LIBERTY

LIBERTYUSD1
$0.1278
$0.1278
-3.00%
LIBERTYUSDT
$0.12665
$0.12665
-3.54%

