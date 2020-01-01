Legacy Network (LGCT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Legacy Network (LGCT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Legacy Network (LGCT) teave Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users. Ametlik veebisait: https://www.legacynetwork.io/ Valge raamat: https://www.legacynetwork.io/pdf/WP_Eng.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xD38B305CaC06990c0887032A02C03D6839f770A8 Ostke LGCT kohe!

Legacy Network (LGCT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Legacy Network (LGCT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 187.25M $ 187.25M $ 187.25M Koguvaru: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Ringlev varu: $ 106.14M $ 106.14M $ 106.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 529.26M $ 529.26M $ 529.26M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.236 $ 2.236 $ 2.236 Kõigi aegade madalaim: $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 $ 0.7988833348798597 Praegune hind: $ 1.7642 $ 1.7642 $ 1.7642 Lisateave Legacy Network (LGCT) hinna kohta

Legacy Network (LGCT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Legacy Network (LGCT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LGCT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LGCT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LGCT tokeni tokenoomikat, avastage LGCT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LGCT Kas olete huvitatud Legacy Network (LGCT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LGCT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LGCT MEXC-ist osta!

Legacy Network (LGCT) hinna ajalugu LGCT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LGCT hinna ajalugu kohe!

LGCT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LGCT võiks suunduda? Meie LGCT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LGCT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!