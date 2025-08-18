Legacy Network (LGCT) reaalajas hind on $ 1.7576. Viimase 24 tunni jooksul LGCT kaubeldud madalaim $ 1.7569 ja kõrgeim $ 1.7993 näitab aktiivset turu volatiivsust. LGCTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.1998545114038492 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.7988833348798597.
Lüliajalise tootluse osas on LGCT muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, -0.19% 24 tunni vältel +2.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Legacy Network (LGCT) – turuteave
$ 186.55M
$ 1.12M
$ 527.28M
106.14M
300,000,000
300,000,000
35.37%
BSC
Legacy Network praegune turukapitalisatsioon on $ 186.55M$ 1.12M 24 tunnise kauplemismahuga. LGCT ringlev varu on 106.14M, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 527.28M.
Legacy Network (LGCT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Legacy Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.003345
-0.19%
30 päeva
$ -0.1519
-7.96%
60 päeva
$ -0.0644
-3.54%
90 päeva
$ -0.228
-11.49%
Legacy Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris LGCT muutuse $ -0.003345 (-0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Legacy Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1519 (-7.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Legacy Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LGCT $ -0.0644 (-3.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Legacy Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.228 (-11.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.
Legacy Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Legacy Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LGCT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Legacy Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Legacy Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Legacy Network hinna ennustus (USD)
