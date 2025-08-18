Rohkem infot LGCT

LGCT Hinnainfo

LGCT Valge raamat

LGCT Ametlik veebisait

LGCT Tokenoomika

LGCT Hinnaprognoos

LGCT Ajalugu

LGCT – ostujuhend

LGCT-usaldusraha valuutakonverter

LGCT Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Legacy Network logo

Legacy Network hind(LGCT)

1 LGCT/USD reaalajas hind:

$1.7573
$1.7573$1.7573
-0.19%1D
USD
Legacy Network (LGCT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:42:36 (UTC+8)

Legacy Network (LGCT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.7569
$ 1.7569$ 1.7569
24 h madal
$ 1.7993
$ 1.7993$ 1.7993
24 h kõrge

$ 1.7569
$ 1.7569$ 1.7569

$ 1.7993
$ 1.7993$ 1.7993

$ 2.1998545114038492
$ 2.1998545114038492$ 2.1998545114038492

$ 0.7988833348798597
$ 0.7988833348798597$ 0.7988833348798597

-0.49%

-0.19%

+2.27%

+2.27%

Legacy Network (LGCT) reaalajas hind on $ 1.7576. Viimase 24 tunni jooksul LGCT kaubeldud madalaim $ 1.7569 ja kõrgeim $ 1.7993 näitab aktiivset turu volatiivsust. LGCTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.1998545114038492 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.7988833348798597.

Lüliajalise tootluse osas on LGCT muutunud -0.49% viimase tunni jooksul, -0.19% 24 tunni vältel +2.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Legacy Network (LGCT) – turuteave

No.247

$ 186.55M
$ 186.55M$ 186.55M

$ 1.12M
$ 1.12M$ 1.12M

$ 527.28M
$ 527.28M$ 527.28M

106.14M
106.14M 106.14M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

35.37%

BSC

Legacy Network praegune turukapitalisatsioon on $ 186.55M $ 1.12M 24 tunnise kauplemismahuga. LGCT ringlev varu on 106.14M, mille koguvaru on 300000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 527.28M.

Legacy Network (LGCT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Legacy Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003345-0.19%
30 päeva$ -0.1519-7.96%
60 päeva$ -0.0644-3.54%
90 päeva$ -0.228-11.49%
Legacy Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris LGCT muutuse $ -0.003345 (-0.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Legacy Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.1519 (-7.96%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Legacy Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LGCT $ -0.0644 (-3.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Legacy Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.228 (-11.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Legacy Network (LGCT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Legacy Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Legacy Network (LGCT)

Legacy Network AG is transforming personal and professional development with its flagship product Legacy Academy, a gamified learning app that leverages blockchain-based rewards to incentivize its users.

Legacy Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Legacy Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LGCT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Legacy Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Legacy Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Legacy Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Legacy Network (LGCT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Legacy Network (LGCT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Legacy Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Legacy Network hinna ennustust kohe!

Legacy Network (LGCT) tokenoomika

Legacy Network (LGCT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LGCT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Legacy Network (LGCT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Legacy Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Legacy Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LGCT kohalike valuutade suhtes

1 Legacy Network(LGCT)/VND
46,251.244
1 Legacy Network(LGCT)/AUD
A$2.671552
1 Legacy Network(LGCT)/GBP
1.283048
1 Legacy Network(LGCT)/EUR
1.49396
1 Legacy Network(LGCT)/USD
$1.7576
1 Legacy Network(LGCT)/MYR
RM7.399496
1 Legacy Network(LGCT)/TRY
71.692504
1 Legacy Network(LGCT)/JPY
¥258.3672
1 Legacy Network(LGCT)/ARS
ARS$2,279.624776
1 Legacy Network(LGCT)/RUB
140.098296
1 Legacy Network(LGCT)/INR
153.807576
1 Legacy Network(LGCT)/IDR
Rp28,348.383128
1 Legacy Network(LGCT)/KRW
2,441.095488
1 Legacy Network(LGCT)/PHP
99.39228
1 Legacy Network(LGCT)/EGP
￡E.84.821776
1 Legacy Network(LGCT)/BRL
R$9.49104
1 Legacy Network(LGCT)/CAD
C$2.425488
1 Legacy Network(LGCT)/BDT
213.442944
1 Legacy Network(LGCT)/NGN
2,695.701424
1 Legacy Network(LGCT)/UAH
72.430696
1 Legacy Network(LGCT)/VES
Bs237.276
1 Legacy Network(LGCT)/CLP
$1,694.3264
1 Legacy Network(LGCT)/PKR
Rs497.892928
1 Legacy Network(LGCT)/KZT
951.582216
1 Legacy Network(LGCT)/THB
฿56.77048
1 Legacy Network(LGCT)/TWD
NT$52.780728
1 Legacy Network(LGCT)/AED
د.إ6.450392
1 Legacy Network(LGCT)/CHF
Fr1.40608
1 Legacy Network(LGCT)/HKD
HK$13.744432
1 Legacy Network(LGCT)/AMD
֏671.860176
1 Legacy Network(LGCT)/MAD
.د.م15.800824
1 Legacy Network(LGCT)/MXN
$33.165912
1 Legacy Network(LGCT)/PLN
6.397664
1 Legacy Network(LGCT)/RON
лв7.592832
1 Legacy Network(LGCT)/SEK
kr16.78508
1 Legacy Network(LGCT)/BGN
лв2.935192
1 Legacy Network(LGCT)/HUF
Ft593.36576
1 Legacy Network(LGCT)/CZK
36.73384
1 Legacy Network(LGCT)/KWD
د.ك0.536068
1 Legacy Network(LGCT)/ILS
5.923112
1 Legacy Network(LGCT)/NOK
kr17.909944
1 Legacy Network(LGCT)/NZD
$2.952768

Legacy Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Legacy Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Legacy Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Legacy Network kohta

Kui palju on Legacy Network (LGCT) tänapäeval väärt?
Reaalajas LGCT hind USD on 1.7576 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LGCT/USD hind?
Praegune hind LGCT/USD on $ 1.7576. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Legacy Network turukapitalisatsioon?
LGCT turukapitalisatsioon on $ 186.55M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LGCT ringlev varu?
LGCT ringlev varu on 106.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LGCT (ATH) hind?
LGCT saavutab ATH hinna summas 2.1998545114038492 USD.
Mis oli kõigi aegade LGCT madalaim (ATL) hind?
LGCT nägi ATL hinda summas 0.7988833348798597 USD.
Milline on LGCT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LGCT kauplemismaht on $ 1.12M USD.
Kas LGCT sel aastal kõrgemale ka suundub?
LGCT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LGCT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:42:36 (UTC+8)

Legacy Network (LGCT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LGCT/USD kalkulaator

Summa

LGCT
LGCT
USD
USD

1 LGCT = 1.7576 USD

Kauplemine: LGCT

LGCTUSDT
$1.7573
$1.7573$1.7573
-0.22%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu