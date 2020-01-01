Logistic Fundamental (LF1) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Logistic Fundamental (LF1) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Logistic Fundamental (LF1) teave The global distribution project of the LF (Logistic Fundamental) project pays attention to the existing global distribution, among them the e-commerce market, and aims to open a new era in the decentralized e-commerce market and global distribution market using blockchain technology. The LF Project aims to promote Korea's excellence to the world and become the center of the borderless global e-commerce market by serving as a link to promote Korea's excellent K-beauty/food/fashion products for global consumers. Ametlik veebisait: https://www.lf-foundation.com/ Valge raamat: https://www.lf-foundation.com/_files/ugd/4e379c_da45a19ce6fd459f95fc67dc64049206.pdf Plokiahela Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x30a5911f65ddc2ec9b1dd91e06539c8447527d60 Ostke LF1 kohe!

Logistic Fundamental (LF1) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Logistic Fundamental (LF1) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 61.44K $ 61.44K $ 61.44K Kõigi aegade kõrgeim: $ 223,808.03 $ 223,808.03 $ 223,808.03 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.002048 $ 0.002048 $ 0.002048 Lisateave Logistic Fundamental (LF1) hinna kohta

Logistic Fundamental (LF1) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Logistic Fundamental (LF1) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LF1 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LF1 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LF1 tokeni tokenoomikat, avastage LF1 tokeni reaalajas hinda!

Logistic Fundamental (LF1) hinna ajalugu LF1 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LF1 hinna ajalugu kohe!

LF1 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LF1 võiks suunduda? Meie LF1 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LF1 tokeni hinna ennustust kohe!

