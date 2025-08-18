Logistic Fundamental (LF1) reaalajas hind on $ 0.002064. Viimase 24 tunni jooksul LF1 kaubeldud madalaim $ 0.002049 ja kõrgeim $ 0.002077 näitab aktiivset turu volatiivsust. LF1kõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on LF1 muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, +0.24% 24 tunni vältel -0.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Logistic Fundamental (LF1) – turuteave
--
----
$ 50.75K
$ 50.75K$ 50.75K
$ 61.92K
$ 61.92K$ 61.92K
--
----
30,000,000
30,000,000 30,000,000
KLAY
Logistic Fundamental praegune turukapitalisatsioon on --$ 50.75K 24 tunnise kauplemismahuga. LF1 ringlev varu on --, mille koguvaru on 30000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Logistic Fundamental (LF1) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Logistic Fundamental tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000495
+0.24%
30 päeva
$ -0.000117
-5.37%
60 päeva
$ -0.002268
-52.36%
90 päeva
$ -0.002826
-57.80%
Logistic Fundamental Hinnamuutus täna
Täna registreeris LF1 muutuse $ +0.00000495 (+0.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Logistic Fundamental 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000117 (-5.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Logistic Fundamental 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LF1 $ -0.002268 (-52.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Logistic Fundamental 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002826 (-57.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Logistic Fundamental (LF1) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The global distribution project of the LF (Logistic Fundamental) project pays attention to the existing global distribution, among them the e-commerce market, and aims to open a new era in the decentralized e-commerce market and global distribution market using blockchain technology. The LF Project aims to promote Korea's excellence to the world and become the center of the borderless global e-commerce market by serving as a link to promote Korea's excellent K-beauty/food/fashion products for global consumers.
Logistic Fundamental on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Logistic Fundamental investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LF1 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Logistic Fundamental kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Logistic Fundamental ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Logistic Fundamental hinna ennustus (USD)
Kui palju on Logistic Fundamental (LF1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Logistic Fundamental (LF1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Logistic Fundamental nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Logistic Fundamental (LF1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LF1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.