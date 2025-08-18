Rohkem infot LF1

LF1 Hinnainfo

LF1 Valge raamat

LF1 Ametlik veebisait

LF1 Tokenoomika

LF1 Hinnaprognoos

LF1 Ajalugu

LF1 – ostujuhend

LF1-usaldusraha valuutakonverter

LF1 Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Logistic Fundamental logo

Logistic Fundamental hind(LF1)

1 LF1/USD reaalajas hind:

$0.002066
$0.002066$0.002066
+0.24%1D
USD
Logistic Fundamental (LF1) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:23:57 (UTC+8)

Logistic Fundamental (LF1) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002049
$ 0.002049$ 0.002049
24 h madal
$ 0.002077
$ 0.002077$ 0.002077
24 h kõrge

$ 0.002049
$ 0.002049$ 0.002049

$ 0.002077
$ 0.002077$ 0.002077

--
----

--
----

+0.14%

+0.24%

-0.34%

-0.34%

Logistic Fundamental (LF1) reaalajas hind on $ 0.002064. Viimase 24 tunni jooksul LF1 kaubeldud madalaim $ 0.002049 ja kõrgeim $ 0.002077 näitab aktiivset turu volatiivsust. LF1kõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on LF1 muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, +0.24% 24 tunni vältel -0.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Logistic Fundamental (LF1) – turuteave

--
----

$ 50.75K
$ 50.75K$ 50.75K

$ 61.92K
$ 61.92K$ 61.92K

--
----

30,000,000
30,000,000 30,000,000

KLAY

Logistic Fundamental praegune turukapitalisatsioon on -- $ 50.75K 24 tunnise kauplemismahuga. LF1 ringlev varu on --, mille koguvaru on 30000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Logistic Fundamental (LF1) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Logistic Fundamental tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000495+0.24%
30 päeva$ -0.000117-5.37%
60 päeva$ -0.002268-52.36%
90 päeva$ -0.002826-57.80%
Logistic Fundamental Hinnamuutus täna

Täna registreeris LF1 muutuse $ +0.00000495 (+0.24%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Logistic Fundamental 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000117 (-5.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Logistic Fundamental 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LF1 $ -0.002268 (-52.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Logistic Fundamental 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002826 (-57.80%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Logistic Fundamental (LF1) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Logistic Fundamental hinnaajaloo lehte.

Mis on Logistic Fundamental (LF1)

The global distribution project of the LF (Logistic Fundamental) project pays attention to the existing global distribution, among them the e-commerce market, and aims to open a new era in the decentralized e-commerce market and global distribution market using blockchain technology. The LF Project aims to promote Korea's excellence to the world and become the center of the borderless global e-commerce market by serving as a link to promote Korea's excellent K-beauty/food/fashion products for global consumers.

Logistic Fundamental on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Logistic Fundamental investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LF1 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Logistic Fundamental kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Logistic Fundamental ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Logistic Fundamental hinna ennustus (USD)

Kui palju on Logistic Fundamental (LF1) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Logistic Fundamental (LF1) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Logistic Fundamental nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Logistic Fundamental hinna ennustust kohe!

Logistic Fundamental (LF1) tokenoomika

Logistic Fundamental (LF1) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LF1 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Logistic Fundamental (LF1) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Logistic Fundamental osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Logistic Fundamental osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LF1 kohalike valuutade suhtes

1 Logistic Fundamental(LF1)/VND
54.31416
1 Logistic Fundamental(LF1)/AUD
A$0.00313728
1 Logistic Fundamental(LF1)/GBP
0.00150672
1 Logistic Fundamental(LF1)/EUR
0.0017544
1 Logistic Fundamental(LF1)/USD
$0.002064
1 Logistic Fundamental(LF1)/MYR
RM0.00868944
1 Logistic Fundamental(LF1)/TRY
0.08419056
1 Logistic Fundamental(LF1)/JPY
¥0.303408
1 Logistic Fundamental(LF1)/ARS
ARS$2.67702864
1 Logistic Fundamental(LF1)/RUB
0.16452144
1 Logistic Fundamental(LF1)/INR
0.18062064
1 Logistic Fundamental(LF1)/IDR
Rp33.29031792
1 Logistic Fundamental(LF1)/KRW
2.86664832
1 Logistic Fundamental(LF1)/PHP
0.1167192
1 Logistic Fundamental(LF1)/EGP
￡E.0.09960864
1 Logistic Fundamental(LF1)/BRL
R$0.0111456
1 Logistic Fundamental(LF1)/CAD
C$0.00284832
1 Logistic Fundamental(LF1)/BDT
0.25065216
1 Logistic Fundamental(LF1)/NGN
3.16563936
1 Logistic Fundamental(LF1)/UAH
0.08505744
1 Logistic Fundamental(LF1)/VES
Bs0.27864
1 Logistic Fundamental(LF1)/CLP
$1.989696
1 Logistic Fundamental(LF1)/PKR
Rs0.58468992
1 Logistic Fundamental(LF1)/KZT
1.11747024
1 Logistic Fundamental(LF1)/THB
฿0.06685296
1 Logistic Fundamental(LF1)/TWD
NT$0.06198192
1 Logistic Fundamental(LF1)/AED
د.إ0.00757488
1 Logistic Fundamental(LF1)/CHF
Fr0.0016512
1 Logistic Fundamental(LF1)/HKD
HK$0.01614048
1 Logistic Fundamental(LF1)/AMD
֏0.78898464
1 Logistic Fundamental(LF1)/MAD
.د.م0.01855536
1 Logistic Fundamental(LF1)/MXN
$0.03894768
1 Logistic Fundamental(LF1)/PLN
0.00751296
1 Logistic Fundamental(LF1)/RON
лв0.00891648
1 Logistic Fundamental(LF1)/SEK
kr0.0197112
1 Logistic Fundamental(LF1)/BGN
лв0.00344688
1 Logistic Fundamental(LF1)/HUF
Ft0.6968064
1 Logistic Fundamental(LF1)/CZK
0.0431376
1 Logistic Fundamental(LF1)/KWD
د.ك0.00062952
1 Logistic Fundamental(LF1)/ILS
0.00695568
1 Logistic Fundamental(LF1)/NOK
kr0.02103216
1 Logistic Fundamental(LF1)/NZD
$0.00346752

Logistic Fundamental ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Logistic Fundamental võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Logistic Fundamental ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Logistic Fundamental kohta

Kui palju on Logistic Fundamental (LF1) tänapäeval väärt?
Reaalajas LF1 hind USD on 0.002064 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LF1/USD hind?
Praegune hind LF1/USD on $ 0.002064. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Logistic Fundamental turukapitalisatsioon?
LF1 turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LF1 ringlev varu?
LF1 ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LF1 (ATH) hind?
LF1 saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade LF1 madalaim (ATL) hind?
LF1 nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on LF1 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LF1 kauplemismaht on $ 50.75K USD.
Kas LF1 sel aastal kõrgemale ka suundub?
LF1 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LF1 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:23:57 (UTC+8)

Logistic Fundamental (LF1) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LF1/USD kalkulaator

Summa

LF1
LF1
USD
USD

1 LF1 = 0.002064 USD

Kauplemine: LF1

LF1USDT
$0.002066
$0.002066$0.002066
+0.29%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu