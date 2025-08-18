Rohkem infot LF

LF Labs logo

LF Labs hind(LF)

1 LF/USD reaalajas hind:

$0.00036
$0.00036$0.00036
+1.69%1D
USD
LF Labs (LF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:42:29 (UTC+8)

LF Labs (LF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000346
$ 0.000346$ 0.000346
24 h madal
$ 0.000389
$ 0.000389$ 0.000389
24 h kõrge

$ 0.000346
$ 0.000346$ 0.000346

$ 0.000389
$ 0.000389$ 0.000389

$ 0.001315809544845295
$ 0.001315809544845295$ 0.001315809544845295

$ 0.000340647861438938
$ 0.000340647861438938$ 0.000340647861438938

-0.28%

+1.69%

-20.88%

-20.88%

LF Labs (LF) reaalajas hind on $ 0.00036. Viimase 24 tunni jooksul LF kaubeldud madalaim $ 0.000346 ja kõrgeim $ 0.000389 näitab aktiivset turu volatiivsust. LFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.001315809544845295 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000340647861438938.

Lüliajalise tootluse osas on LF muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, +1.69% 24 tunni vältel -20.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

LF Labs (LF) – turuteave

No.2085

$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M

$ 56.95K
$ 56.95K$ 56.95K

$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M

2.98B
2.98B 2.98B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

29.83%

2025-01-01 00:00:00

ETH

LF Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 1.07M $ 56.95K 24 tunnise kauplemismahuga. LF ringlev varu on 2.98B, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.60M.

LF Labs (LF) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse LF Labs tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000598+1.69%
30 päeva$ -0.00038-51.36%
60 päeva$ -0.000209-36.74%
90 päeva$ -0.000201-35.83%
LF Labs Hinnamuutus täna

Täna registreeris LF muutuse $ +0.00000598 (+1.69%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

LF Labs 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00038 (-51.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

LF Labs 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LF $ -0.000209 (-36.74%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

LF Labs 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000201 (-35.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada LF Labs (LF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe LF Labs hinnaajaloo lehte.

Mis on LF Labs (LF)

Driving Web3 Growth, Through Strategic Investment and Liquidity Partner. LF Ecosystem: Investment Lab, Wallet, DEX, Market Making

LF Labs on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie LF Labs investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse LF Labs kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie LF Labs ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

LF Labs hinna ennustus (USD)

Kui palju on LF Labs (LF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie LF Labs (LF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida LF Labs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake LF Labs hinna ennustust kohe!

LF Labs (LF) tokenoomika

LF Labs (LF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

LF Labs (LF) ostujuhend

Kas otsite, kuidas LF Labs osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust LF Labs osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LF kohalike valuutade suhtes

1 LF Labs(LF)/VND
9.4734
1 LF Labs(LF)/AUD
A$0.0005472
1 LF Labs(LF)/GBP
0.0002628
1 LF Labs(LF)/EUR
0.000306
1 LF Labs(LF)/USD
$0.00036
1 LF Labs(LF)/MYR
RM0.0015156
1 LF Labs(LF)/TRY
0.0146844
1 LF Labs(LF)/JPY
¥0.05292
1 LF Labs(LF)/ARS
ARS$0.4669236
1 LF Labs(LF)/RUB
0.0286956
1 LF Labs(LF)/INR
0.0315036
1 LF Labs(LF)/IDR
Rp5.8064508
1 LF Labs(LF)/KRW
0.4999968
1 LF Labs(LF)/PHP
0.020358
1 LF Labs(LF)/EGP
￡E.0.0173736
1 LF Labs(LF)/BRL
R$0.001944
1 LF Labs(LF)/CAD
C$0.0004968
1 LF Labs(LF)/BDT
0.0437184
1 LF Labs(LF)/NGN
0.5521464
1 LF Labs(LF)/UAH
0.0148356
1 LF Labs(LF)/VES
Bs0.0486
1 LF Labs(LF)/CLP
$0.34704
1 LF Labs(LF)/PKR
Rs0.1019808
1 LF Labs(LF)/KZT
0.1949076
1 LF Labs(LF)/THB
฿0.011628
1 LF Labs(LF)/TWD
NT$0.0108108
1 LF Labs(LF)/AED
د.إ0.0013212
1 LF Labs(LF)/CHF
Fr0.000288
1 LF Labs(LF)/HKD
HK$0.0028152
1 LF Labs(LF)/AMD
֏0.1376136
1 LF Labs(LF)/MAD
.د.م0.0032364
1 LF Labs(LF)/MXN
$0.0067932
1 LF Labs(LF)/PLN
0.0013104
1 LF Labs(LF)/RON
лв0.0015552
1 LF Labs(LF)/SEK
kr0.003438
1 LF Labs(LF)/BGN
лв0.0006012
1 LF Labs(LF)/HUF
Ft0.121536
1 LF Labs(LF)/CZK
0.007524
1 LF Labs(LF)/KWD
د.ك0.0001098
1 LF Labs(LF)/ILS
0.0012132
1 LF Labs(LF)/NOK
kr0.0036684
1 LF Labs(LF)/NZD
$0.0006048

LF Labs ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest LF Labs võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse LF Labs ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse LF Labs kohta

Kui palju on LF Labs (LF) tänapäeval väärt?
Reaalajas LF hind USD on 0.00036 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LF/USD hind?
Praegune hind LF/USD on $ 0.00036. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on LF Labs turukapitalisatsioon?
LF turukapitalisatsioon on $ 1.07M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LF ringlev varu?
LF ringlev varu on 2.98B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LF (ATH) hind?
LF saavutab ATH hinna summas 0.001315809544845295 USD.
Mis oli kõigi aegade LF madalaim (ATL) hind?
LF nägi ATL hinda summas 0.000340647861438938 USD.
Milline on LF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LF kauplemismaht on $ 56.95K USD.
Kas LF sel aastal kõrgemale ka suundub?
LF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LF hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:42:29 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LF/USD kalkulaator

Summa

LF
LF
USD
USD

1 LF = 0.00036 USD

Kauplemine: LF

LFUSDT
$0.00036
$0.00036$0.00036
+1.69%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu