Letit Trade (LETIT) tokenoomika

Letit Trade (LETIT) teave Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence. Ametlik veebisait: https://letit.ai Valge raamat: https://letit.ai/files/Whitepaper_Letit.pdf Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x973485d34eEB9EebbEFB812EEeD3FEeb6DDf60dE Ostke LETIT kohe!

Letit Trade (LETIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Letit Trade (LETIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 64.00M $ 64.00M $ 64.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.25005 $ 0.25005 $ 0.25005 Kõigi aegade madalaim: $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 $ 0.020097219946729944 Praegune hind: $ 0.03962 $ 0.03962 $ 0.03962 Lisateave Letit Trade (LETIT) hinna kohta

Letit Trade (LETIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Letit Trade (LETIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LETIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LETIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LETIT tokeni tokenoomikat, avastage LETIT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LETIT Kas olete huvitatud Letit Trade (LETIT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LETIT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LETIT MEXC-ist osta!

Letit Trade (LETIT) hinna ajalugu LETIT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LETIT hinna ajalugu kohe!

LETIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LETIT võiks suunduda? Meie LETIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LETIT tokeni hinna ennustust kohe!

