Letit Trade (LETIT) reaalajas hind on $ 0.03808. Viimase 24 tunni jooksul LETIT kaubeldud madalaim $ 0.035 ja kõrgeim $ 0.0392 näitab aktiivset turu volatiivsust. LETITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.245371299906071 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.020097219946729944.
Lüliajalise tootluse osas on LETIT muutunud -0.24% viimase tunni jooksul, -2.08% 24 tunni vältel +49.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Letit Trade (LETIT) – turuteave
$ 2.44M
$ 4.98K
$ 3.81M
64.00M
99,999,999
99,999,999
63.99%
BSC
Letit Trade praegune turukapitalisatsioon on $ 2.44M$ 4.98K 24 tunnise kauplemismahuga. LETIT ringlev varu on 64.00M, mille koguvaru on 99999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.81M.
Letit Trade (LETIT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Letit Trade tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0008089
-2.08%
30 päeva
$ +0.01055
+38.32%
60 päeva
$ +0.00542
+16.59%
90 päeva
$ -0.00412
-9.77%
Letit Trade Hinnamuutus täna
Täna registreeris LETIT muutuse $ -0.0008089 (-2.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Letit Trade 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01055 (+38.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Letit Trade 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LETIT $ +0.00542 (+16.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Letit Trade 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00412 (-9.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Letit Trade (LETIT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence.
Letit Trade hinna ennustus (USD)
