Letit Trade logo

Letit Trade hind(LETIT)

1 LETIT/USD reaalajas hind:

$0.03808
$0.03808
-2.08%1D
USD
Letit Trade (LETIT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:53:59 (UTC+8)

Letit Trade (LETIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.035
$ 0.035
24 h madal
$ 0.0392
$ 0.0392
24 h kõrge

$ 0.035
$ 0.035

$ 0.0392
$ 0.0392

$ 0.245371299906071
$ 0.245371299906071

$ 0.020097219946729944
$ 0.020097219946729944

-0.24%

-2.08%

+49.92%

+49.92%

Letit Trade (LETIT) reaalajas hind on $ 0.03808. Viimase 24 tunni jooksul LETIT kaubeldud madalaim $ 0.035 ja kõrgeim $ 0.0392 näitab aktiivset turu volatiivsust. LETITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.245371299906071 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.020097219946729944.

Lüliajalise tootluse osas on LETIT muutunud -0.24% viimase tunni jooksul, -2.08% 24 tunni vältel +49.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Letit Trade (LETIT) – turuteave

No.1793

$ 2.44M
$ 2.44M

$ 4.98K
$ 4.98K

$ 3.81M
$ 3.81M

64.00M
64.00M

99,999,999
99,999,999

99,999,999
99,999,999

63.99%

BSC

Letit Trade praegune turukapitalisatsioon on $ 2.44M $ 4.98K 24 tunnise kauplemismahuga. LETIT ringlev varu on 64.00M, mille koguvaru on 99999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.81M.

Letit Trade (LETIT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Letit Trade tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0008089-2.08%
30 päeva$ +0.01055+38.32%
60 päeva$ +0.00542+16.59%
90 päeva$ -0.00412-9.77%
Letit Trade Hinnamuutus täna

Täna registreeris LETIT muutuse $ -0.0008089 (-2.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Letit Trade 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01055 (+38.32%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Letit Trade 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LETIT $ +0.00542 (+16.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Letit Trade 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00412 (-9.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Letit Trade (LETIT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Letit Trade hinnaajaloo lehte.

Mis on Letit Trade (LETIT)

Letit Trade platform is an online application for improving trading results on financial markets. Accounting and analysing trade transactions helps to make informed investment decisions. Useful for traders of all levels of competence.

Letit Trade on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Letit Trade investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LETIT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Letit Trade kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Letit Trade ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Letit Trade hinna ennustus (USD)

Kui palju on Letit Trade (LETIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Letit Trade (LETIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Letit Trade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Letit Trade hinna ennustust kohe!

Letit Trade (LETIT) tokenoomika

Letit Trade (LETIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LETIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Letit Trade (LETIT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Letit Trade osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Letit Trade osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LETIT kohalike valuutade suhtes

1 Letit Trade(LETIT)/VND
1,002.0752
1 Letit Trade(LETIT)/AUD
A$0.0582624
1 Letit Trade(LETIT)/GBP
0.0277984
1 Letit Trade(LETIT)/EUR
0.032368
1 Letit Trade(LETIT)/USD
$0.03808
1 Letit Trade(LETIT)/MYR
RM0.1603168
1 Letit Trade(LETIT)/TRY
1.5532832
1 Letit Trade(LETIT)/JPY
¥5.59776
1 Letit Trade(LETIT)/ARS
ARS$49.3901408
1 Letit Trade(LETIT)/RUB
3.034976
1 Letit Trade(LETIT)/INR
3.3323808
1 Letit Trade(LETIT)/IDR
Rp614.1934624
1 Letit Trade(LETIT)/KRW
52.8885504
1 Letit Trade(LETIT)/PHP
2.153424
1 Letit Trade(LETIT)/EGP
￡E.1.83736
1 Letit Trade(LETIT)/BRL
R$0.205632
1 Letit Trade(LETIT)/CAD
C$0.0525504
1 Letit Trade(LETIT)/BDT
4.6244352
1 Letit Trade(LETIT)/NGN
58.4048192
1 Letit Trade(LETIT)/UAH
1.5692768
1 Letit Trade(LETIT)/VES
Bs5.1408
1 Letit Trade(LETIT)/CLP
$36.70912
1 Letit Trade(LETIT)/PKR
Rs10.7873024
1 Letit Trade(LETIT)/KZT
20.6168928
1 Letit Trade(LETIT)/THB
฿1.2330304
1 Letit Trade(LETIT)/TWD
NT$1.1435424
1 Letit Trade(LETIT)/AED
د.إ0.1397536
1 Letit Trade(LETIT)/CHF
Fr0.030464
1 Letit Trade(LETIT)/HKD
HK$0.2977856
1 Letit Trade(LETIT)/AMD
֏14.5564608
1 Letit Trade(LETIT)/MAD
.د.م0.3423392
1 Letit Trade(LETIT)/MXN
$0.7132384
1 Letit Trade(LETIT)/PLN
0.1382304
1 Letit Trade(LETIT)/RON
лв0.1645056
1 Letit Trade(LETIT)/SEK
kr0.3632832
1 Letit Trade(LETIT)/BGN
лв0.0635936
1 Letit Trade(LETIT)/HUF
Ft12.855808
1 Letit Trade(LETIT)/CZK
0.7966336
1 Letit Trade(LETIT)/KWD
د.ك0.0116144
1 Letit Trade(LETIT)/ILS
0.1283296
1 Letit Trade(LETIT)/NOK
kr0.3868928
1 Letit Trade(LETIT)/NZD
$0.0639744

Letit Trade ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Letit Trade võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Letit Trade ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Letit Trade kohta

Kui palju on Letit Trade (LETIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas LETIT hind USD on 0.03808 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LETIT/USD hind?
Praegune hind LETIT/USD on $ 0.03808. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Letit Trade turukapitalisatsioon?
LETIT turukapitalisatsioon on $ 2.44M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LETIT ringlev varu?
LETIT ringlev varu on 64.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LETIT (ATH) hind?
LETIT saavutab ATH hinna summas 0.245371299906071 USD.
Mis oli kõigi aegade LETIT madalaim (ATL) hind?
LETIT nägi ATL hinda summas 0.020097219946729944 USD.
Milline on LETIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LETIT kauplemismaht on $ 4.98K USD.
Kas LETIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
LETIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LETIT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:53:59 (UTC+8)

Letit Trade (LETIT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LETIT/USD kalkulaator

Summa

LETIT
LETIT
USD
USD

1 LETIT = 0.03808 USD

Kauplemine: LETIT

LETITUSDT
$0.03808
$0.03808
-1.70%

