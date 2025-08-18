Galileo Protocol (LEOX) reaalajas hind on $ 0.0657. Viimase 24 tunni jooksul LEOX kaubeldud madalaim $ 0.0639 ja kõrgeim $ 0.0657 näitab aktiivset turu volatiivsust. LEOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.9395850512596111 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03772499667759367.
Lüliajalise tootluse osas on LEOX muutunud +0.30% viimase tunni jooksul, -0.30% 24 tunni vältel +1.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Galileo Protocol (LEOX) – turuteave
No.4266
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 53.48K
$ 53.48K$ 53.48K
$ 9.86M
$ 9.86M$ 9.86M
0.00
0.00 0.00
150,000,000
150,000,000 150,000,000
50,673,440
50,673,440 50,673,440
0.00%
ETH
Galileo Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 53.48K 24 tunnise kauplemismahuga. LEOX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 50673440. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.86M.
Galileo Protocol (LEOX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Galileo Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000197
-0.30%
30 päeva
$ +0.0013
+2.01%
60 päeva
$ +0.0038
+6.13%
90 päeva
$ +0.0001
+0.15%
Galileo Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris LEOX muutuse $ -0.000197 (-0.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Galileo Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0013 (+2.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Galileo Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LEOX $ +0.0038 (+6.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Galileo Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0001 (+0.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Galileo Protocol (LEOX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement.
Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain.
Galileo Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Galileo Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LEOX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Galileo Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Galileo Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Galileo Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Galileo Protocol (LEOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Galileo Protocol (LEOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Galileo Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Galileo Protocol (LEOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LEOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Galileo Protocol (LEOX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Galileo Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Galileo Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.