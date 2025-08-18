Rohkem infot LEOX

Galileo Protocol hind(LEOX)

1 LEOX/USD reaalajas hind:

$0.0655
$0.0655
-0.30%1D
USD
Galileo Protocol (LEOX) reaalajas hinnagraafik
Galileo Protocol (LEOX) hinna teave (USD)

24 h madal
$ 0.0657
$ 0.0657$ 0.0657
24 h kõrge

+0.30%

-0.30%

+1.54%

+1.54%

Galileo Protocol (LEOX) reaalajas hind on $ 0.0657. Viimase 24 tunni jooksul LEOX kaubeldud madalaim $ 0.0639 ja kõrgeim $ 0.0657 näitab aktiivset turu volatiivsust. LEOXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.9395850512596111 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03772499667759367.

Lüliajalise tootluse osas on LEOX muutunud +0.30% viimase tunni jooksul, -0.30% 24 tunni vältel +1.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Galileo Protocol (LEOX) – turuteave

$ 53.48K
$ 53.48K$ 53.48K

$ 9.86M
$ 9.86M$ 9.86M

150,000,000
150,000,000 150,000,000

50,673,440
50,673,440 50,673,440

0.00%

ETH

Galileo Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 53.48K 24 tunnise kauplemismahuga. LEOX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 50673440. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.86M.

Galileo Protocol (LEOX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Galileo Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000197-0.30%
30 päeva$ +0.0013+2.01%
60 päeva$ +0.0038+6.13%
90 päeva$ +0.0001+0.15%
Galileo Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris LEOX muutuse $ -0.000197 (-0.30%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Galileo Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0013 (+2.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Galileo Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LEOX $ +0.0038 (+6.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Galileo Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0001 (+0.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Galileo Protocol (LEOX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Galileo Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Galileo Protocol (LEOX)

Galileo Protocol is an innovative project that leverages blockchain, AI, and pNFT technology to revolutionise luxury goods and real-world asset ownership, authentication, and engagement. Our platform establishes a cutting-edge ecosystem for asset owners, collectors, and investors, ensuring a secure and transparent way to authenticate valuable assets while streamlining access and interaction within the luxury domain.

Galileo Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Galileo Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LEOX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Galileo Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Galileo Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Galileo Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Galileo Protocol (LEOX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Galileo Protocol (LEOX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Galileo Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Galileo Protocol hinna ennustust kohe!

Galileo Protocol (LEOX) tokenoomika

Galileo Protocol (LEOX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LEOX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Galileo Protocol (LEOX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Galileo Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Galileo Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LEOX kohalike valuutade suhtes

1 Galileo Protocol(LEOX)/VND
1,728.8955
1 Galileo Protocol(LEOX)/AUD
A$0.099864
1 Galileo Protocol(LEOX)/GBP
0.047961
1 Galileo Protocol(LEOX)/EUR
0.055845
1 Galileo Protocol(LEOX)/USD
$0.0657
1 Galileo Protocol(LEOX)/MYR
RM0.276597
1 Galileo Protocol(LEOX)/TRY
2.679903
1 Galileo Protocol(LEOX)/JPY
¥9.6579
1 Galileo Protocol(LEOX)/ARS
ARS$85.213557
1 Galileo Protocol(LEOX)/RUB
5.236947
1 Galileo Protocol(LEOX)/INR
5.749407
1 Galileo Protocol(LEOX)/IDR
Rp1,059.677271
1 Galileo Protocol(LEOX)/KRW
91.249416
1 Galileo Protocol(LEOX)/PHP
3.715335
1 Galileo Protocol(LEOX)/EGP
￡E.3.170682
1 Galileo Protocol(LEOX)/BRL
R$0.35478
1 Galileo Protocol(LEOX)/CAD
C$0.090666
1 Galileo Protocol(LEOX)/BDT
7.978608
1 Galileo Protocol(LEOX)/NGN
100.766718
1 Galileo Protocol(LEOX)/UAH
2.707497
1 Galileo Protocol(LEOX)/VES
Bs8.8695
1 Galileo Protocol(LEOX)/CLP
$63.3348
1 Galileo Protocol(LEOX)/PKR
Rs18.611496
1 Galileo Protocol(LEOX)/KZT
35.570637
1 Galileo Protocol(LEOX)/THB
฿2.128023
1 Galileo Protocol(LEOX)/TWD
NT$1.972971
1 Galileo Protocol(LEOX)/AED
د.إ0.241119
1 Galileo Protocol(LEOX)/CHF
Fr0.05256
1 Galileo Protocol(LEOX)/HKD
HK$0.513774
1 Galileo Protocol(LEOX)/AMD
֏25.114482
1 Galileo Protocol(LEOX)/MAD
.د.م0.590643
1 Galileo Protocol(LEOX)/MXN
$1.239759
1 Galileo Protocol(LEOX)/PLN
0.239148
1 Galileo Protocol(LEOX)/RON
лв0.283824
1 Galileo Protocol(LEOX)/SEK
kr0.627435
1 Galileo Protocol(LEOX)/BGN
лв0.109719
1 Galileo Protocol(LEOX)/HUF
Ft22.18032
1 Galileo Protocol(LEOX)/CZK
1.37313
1 Galileo Protocol(LEOX)/KWD
د.ك0.0200385
1 Galileo Protocol(LEOX)/ILS
0.221409
1 Galileo Protocol(LEOX)/NOK
kr0.669483
1 Galileo Protocol(LEOX)/NZD
$0.110376

Galileo Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Galileo Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Galileo Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Galileo Protocol kohta

Kui palju on Galileo Protocol (LEOX) tänapäeval väärt?
Reaalajas LEOX hind USD on 0.0657 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LEOX/USD hind?
Praegune hind LEOX/USD on $ 0.0657. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Galileo Protocol turukapitalisatsioon?
LEOX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LEOX ringlev varu?
LEOX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LEOX (ATH) hind?
LEOX saavutab ATH hinna summas 1.9395850512596111 USD.
Mis oli kõigi aegade LEOX madalaim (ATL) hind?
LEOX nägi ATL hinda summas 0.03772499667759367 USD.
Milline on LEOX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LEOX kauplemismaht on $ 53.48K USD.
Kas LEOX sel aastal kõrgemale ka suundub?
LEOX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LEOX hinna ennustust.
Galileo Protocol (LEOX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
