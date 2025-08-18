Rohkem infot LEE

Love Earn Enjoy logo

Love Earn Enjoy hind(LEE)

1 LEE/USD reaalajas hind:

$1.857
+0.43%1D
USD
Love Earn Enjoy (LEE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:23:42 (UTC+8)

Love Earn Enjoy (LEE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.839
24 h madal
$ 1.861
24 h kõrge

$ 1.839
$ 1.861
$ 3.0259402112229754
$ 0.6890666926565885
+0.43%

+0.43%

+1.92%

+1.92%

Love Earn Enjoy (LEE) reaalajas hind on $ 1.857. Viimase 24 tunni jooksul LEE kaubeldud madalaim $ 1.839 ja kõrgeim $ 1.861 näitab aktiivset turu volatiivsust. LEEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.0259402112229754 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.6890666926565885.

Lüliajalise tootluse osas on LEE muutunud +0.43% viimase tunni jooksul, +0.43% 24 tunni vältel +1.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Love Earn Enjoy (LEE) – turuteave

No.3827

$ 0.00
$ 199.75K
$ 13.00B
0.00
7,000,000,000
7,000,000,000
0.00%

BSC

Love Earn Enjoy praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 199.75K 24 tunnise kauplemismahuga. LEE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 7000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.00B.

Love Earn Enjoy (LEE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Love Earn Enjoy tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00795+0.43%
30 päeva$ -0.601-24.46%
60 päeva$ -0.538-22.47%
90 päeva$ -0.483-20.65%
Love Earn Enjoy Hinnamuutus täna

Täna registreeris LEE muutuse $ +0.00795 (+0.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Love Earn Enjoy 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.601 (-24.46%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Love Earn Enjoy 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LEE $ -0.538 (-22.47%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Love Earn Enjoy 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.483 (-20.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Love Earn Enjoy (LEE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Love Earn Enjoy hinnaajaloo lehte.

Mis on Love Earn Enjoy (LEE)

Cheelee is a short video platform with GameFi mechanics that rewards all users for watching the feed. Users are able to enjoy their favorite content on smart feed, based on preferences.

Love Earn Enjoy on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Love Earn Enjoy investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LEE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Love Earn Enjoy kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Love Earn Enjoy ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Love Earn Enjoy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Love Earn Enjoy (LEE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Love Earn Enjoy (LEE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Love Earn Enjoy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Love Earn Enjoy hinna ennustust kohe!

Love Earn Enjoy (LEE) tokenoomika

Love Earn Enjoy (LEE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LEE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Love Earn Enjoy (LEE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Love Earn Enjoy osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Love Earn Enjoy osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LEE kohalike valuutade suhtes

1 Love Earn Enjoy(LEE)/VND
48,866.955
1 Love Earn Enjoy(LEE)/AUD
A$2.82264
1 Love Earn Enjoy(LEE)/GBP
1.35561
1 Love Earn Enjoy(LEE)/EUR
1.57845
1 Love Earn Enjoy(LEE)/USD
$1.857
1 Love Earn Enjoy(LEE)/MYR
RM7.81797
1 Love Earn Enjoy(LEE)/TRY
75.74703
1 Love Earn Enjoy(LEE)/JPY
¥272.979
1 Love Earn Enjoy(LEE)/ARS
ARS$2,408.54757
1 Love Earn Enjoy(LEE)/RUB
148.02147
1 Love Earn Enjoy(LEE)/INR
162.50607
1 Love Earn Enjoy(LEE)/IDR
Rp29,951.60871
1 Love Earn Enjoy(LEE)/KRW
2,579.15016
1 Love Earn Enjoy(LEE)/PHP
105.01335
1 Love Earn Enjoy(LEE)/EGP
￡E.89.61882
1 Love Earn Enjoy(LEE)/BRL
R$10.0278
1 Love Earn Enjoy(LEE)/CAD
C$2.56266
1 Love Earn Enjoy(LEE)/BDT
225.51408
1 Love Earn Enjoy(LEE)/NGN
2,848.15518
1 Love Earn Enjoy(LEE)/UAH
76.52697
1 Love Earn Enjoy(LEE)/VES
Bs250.695
1 Love Earn Enjoy(LEE)/CLP
$1,790.148
1 Love Earn Enjoy(LEE)/PKR
Rs526.05096
1 Love Earn Enjoy(LEE)/KZT
1,005.39837
1 Love Earn Enjoy(LEE)/THB
฿60.14823
1 Love Earn Enjoy(LEE)/TWD
NT$55.76571
1 Love Earn Enjoy(LEE)/AED
د.إ6.81519
1 Love Earn Enjoy(LEE)/CHF
Fr1.4856
1 Love Earn Enjoy(LEE)/HKD
HK$14.52174
1 Love Earn Enjoy(LEE)/AMD
֏709.85682
1 Love Earn Enjoy(LEE)/MAD
.د.م16.69443
1 Love Earn Enjoy(LEE)/MXN
$35.04159
1 Love Earn Enjoy(LEE)/PLN
6.75948
1 Love Earn Enjoy(LEE)/RON
лв8.02224
1 Love Earn Enjoy(LEE)/SEK
kr17.73435
1 Love Earn Enjoy(LEE)/BGN
лв3.10119
1 Love Earn Enjoy(LEE)/HUF
Ft626.9232
1 Love Earn Enjoy(LEE)/CZK
38.8113
1 Love Earn Enjoy(LEE)/KWD
د.ك0.566385
1 Love Earn Enjoy(LEE)/ILS
6.25809
1 Love Earn Enjoy(LEE)/NOK
kr18.92283
1 Love Earn Enjoy(LEE)/NZD
$3.11976

Love Earn Enjoy ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Love Earn Enjoy võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Love Earn Enjoy ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Love Earn Enjoy kohta

Kui palju on Love Earn Enjoy (LEE) tänapäeval väärt?
Reaalajas LEE hind USD on 1.857 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LEE/USD hind?
Praegune hind LEE/USD on $ 1.857. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Love Earn Enjoy turukapitalisatsioon?
LEE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LEE ringlev varu?
LEE ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LEE (ATH) hind?
LEE saavutab ATH hinna summas 3.0259402112229754 USD.
Mis oli kõigi aegade LEE madalaim (ATL) hind?
LEE nägi ATL hinda summas 0.6890666926565885 USD.
Milline on LEE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LEE kauplemismaht on $ 199.75K USD.
Kas LEE sel aastal kõrgemale ka suundub?
LEE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LEE hinna ennustust.
Love Earn Enjoy (LEE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvaga rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LEE/USD kalkulaator

Summa

LEE
LEE
USD
USD

1 LEE = 1.857 USD

Kauplemine: LEE

LEEUSDT
$1.857
+0.43%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu